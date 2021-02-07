【首度單飛】肥仔Edan新歌火速爆紅上熱榜　呂爵安改懶音梁業感壓力搏到盡【有片】

▲ MIRROR成員呂爵安（Edan）和ERROR成員梁業（肥仔）首度單飛，分別推出新歌《E先生連環不幸事件》及《Lady Killa》。

憑ViuTV節目《全民造星》彈起的MIRROR成員呂爵安（Edan）和ERROR成員梁業（肥仔）首度單飛，呂爵安和梁業分別推出新歌《E先生連環不幸事件》及《Lady Killa》，而且歌曲推出後，外間反應不俗。

呂爵安和梁業接受TOPick專訪，透露單飛出歌的感受及創作點滴。

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肥仔全力以赴

第一次單飛的肥仔只想將事情做好：「壓力倍增並覺得有甚麼事也要先搏盡，因為可能只得一次機會，若不做自己最想做的事便可能沒機會了。」

其新歌名為《Lady Killa》，他解釋：「顧名思義我就是以Hunter的形式去俘虜這麼多位女士的心，Range不只是普通女生，而是全部，不論是3歲至80歲的也要通殺。」

肥仔找來了T-Ma監製、T-Rexx填詞：「音樂班底都是由許廷鏗所介紹的，初次單飛也不太懂得音樂圈子的人，幸好有他照顧我們這些初哥新手，並給予我很多意見。」他表示，很喜歡歌曲有惡的感覺：「這才Chok得型，音樂性質是我很喜歡的，我亦喜歡一些比較踩界的歌詞，因為能給予別人聯想。」

「有種衝動 入夜便上鏈 出手準繩 越練越熟練」肥仔續解釋：「歌詞講述男女互相Flirty的位置，但不會說得很露骨。」

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▲ （《Lady Killa》花絮照）（受訪者提供）

識英雄重英雄

Edan已聽了很多遍《Lady Killa》並看過其MV，他大讚：「我覺得很正很特別，原來香港也能做到這種類型的歌曲。畫面真的很厲害！肥仔的畫面感很好，MV也是由他構思的。」

肥仔稱：「怕自己只有一次機會，所以MV也會『去到盡』，MV以吸血鬼獵人作靈感，俄羅斯拍攝手法及達到電影級製造，這次找來的演員、Dancer、武師（即特技人）共30人。」並直言：「都算是拍盡了我人生的膊頭，或許是上輩子積下的福份，令這麼多人願意幫助我。」

肥仔的新歌帶有K-pop味，他解釋：「偏向韓國舞曲，香港較少有藝人會做這類型的歌，歌曲最難之處是將廣東話配入這類歌曲內，快而密，很高難度。我希望這新嘗試能做到一個突破。」

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Edan自彈自唱展才華

同樣是首次單飛的Edan表示：「第一次出歌又期待又緊張，很想表達出來的都是大家會喜歡的事，平時或許大家都覺得我們是玩得及綜藝方面的，可能大家都未必知道我們的才華那方面。」

他續指：「肥仔跳舞，我則自彈自唱，其實也會像另一個人一樣，公司也想給予我們的這一面讓觀眾去了解及清楚。」

新歌《E先生連環不幸事件》是一首以鋼琴為主的歌，Edan指：「是為我度身訂造的歌，由Edward Chan監製、Wyman（黃偉文）填詞、作曲則為Cousin Fung、溫翰文及我自己。」

他希望走台式情歌路線，「因為自己很喜歡周杰倫、周興哲、林俊傑的歌，聽他們的歌長大。這首歌設有一段鋼琴solo，也是刻意為我去準備的。」

▲ （《E先生連環不幸事件》花絮照）（受訪者提供）

Edan透露：「歌名是Wyman想的，有他為我填詞也很開心。給了他一些我的背景，而他也再做一些Research，Wyman將我的不幸及少許自卑的性格改寫為一個愛情故事。」

「樣樣亦太一般 無一欄可自滿」Edan謂：「我最喜歡的一句歌詞，就是說我自卑那方面。」

同時他指出：「MV則是一個故事形式，講述一個三角戀，我喜歡那位女生，但她卻喜歡另一位男生，跟歌詞也很相襯。」

▲ 肥仔和Edan分享創作新歌的點滴。（陳家瑩 攝）

Edan改善咬字方式

Edan認為是次創作中錄音是一大挑戰：「我本身的懶音比較強勁，唱歌也非很厲害，也執了很久。若然唱歌有懶音或唱得不清楚，便會被樂迷罵，也令大家聽得不悅耳。」

他回想，MIRROR錄快歌的情況：「那時對感情處理的要求不會太高，主要是需要給予多點力量，大力一點、強勁一點、跳著唱，但這次則需要在不同部分以不同的感情去演唱，這部分也是很大的挑戰。」

拍攝《男排女將》後，Edan便發覺自己的懶音很多，「因為我聽不到自己說甚麼，開始讀報紙，也有找言語治療師朋友請教如何改善。」

Edan續指：「我不知道『NG』音的舌根要頂上，從前說話時舌頭也不會動。不懂分辨很多音，如『N』與『L』音的分別。現在常被取笑我咬字太正，但我知只這是過程，會慢慢改善。」

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良性競爭齊進步

好兄弟一起推出新歌，肥仔認為是好事：「我們的新歌風格很不同，可以一剛一柔出來。」Edan亦坦言：「這次的壓力大很多，之前Cover別人的歌，即使唱得差也可當作是搞笑而已，但今次則是很認真，便不能再給予藉口。」

肥仔也道出其顧慮：「我最怕的就是樂迷覺得MV拍得很勁，但我卻唱得不好，其實整件事我也有份參與，包括歌曲音效、MV的構思。」他並透露：「拍了兩天MV，其中一天拍至翌日早上9時多，還衣服等之後回公司睡了一個多小時，便開始拍攝節目，很Chur很累。」

▲ 肥仔和Edan齊齊推出新歌。（陳家瑩 攝）

談到未來挑戰不同風格的音樂，Edan表示：「當然想交換風格試試，但怕樣衰，怕自己不及肥仔跳得那麼勁，如果有合作當然會很期待。」

肥仔則謂：「我聽歌的範圍及接受能力也很大，所以我也願意去嘗試。」

《E先生連環不幸事件》MV：

《Lady Killa》MV：

Edan

服裝：

Homme Plisse by Issey Miyake

肥仔

服裝：

Rule_crossing.men

化妝：

Circle Chong @AnnieG.Chan Makeup

Cori Wing @AnnieG.Chan Makeup

髪型：

Lydia Yung @ Chic Private I Salon

Denny Ku @ Chic Private I Salon

記者：梁樂欣

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