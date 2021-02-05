【元朗車禍】元朗瘋狂女司機今午投案　警方以涉嫌企圖傷人等4罪拘捕

▲ 元朗教育路昨晚（4日）發生一宗車禍，一輛黑色私家車疑撞向一輛停泊輕型客貨車車尾，客貨車男司機其後下車查看，但私家車女司機企圖踩油離去，男司機趴在私家車車頭阻止離去，惟女司機不理會繼續踩油，男司機被拖行約50米後返回路旁。涉事私家車及後駛至元朗公路，撞向一輛行駛中的九巴後翻側，司機逃去無蹤。（網上影片）

元朗教育路昨晚（4日）發生一宗車禍，一輛黑色私家車疑撞向一輛停泊輕型客貨車車尾，客貨車男司機其後下車查看，但私家車女司機企圖踩油離去。警方今（5日）拘捕一名女子，涉嫌企圖傷人、發生交通意外後沒有停車、發生交通意外後沒有報案及駕駛未獲發牌照車輛。

當時車禍情況即看：

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元朗警區總督察（刑事）歐陽德表示，昨日（4日）晚上約8時33分，一部客貨車停泊在元朗教育路路邊，客貨車正後方停泊了一輛私家車，相信當時私家車駛離停泊位置時，意外撞到前面客貨車尾保險槓。

31歲姓韋、報稱無業的私家車女司機下車，上前與客貨車司機就賠償問題談判，但談判破裂後，女司機沒有即時報案，企圖將私家車駛離現場。男司機見狀，用身體伏在私家車車頭，但女私家車司機連人帶車駛離約100米距離、歷時20秒，男司機才放棄落地。

歐陽德指，事件中男司機無受傷，但可能因受驚過度頭暈不適，送往博愛醫院初步治理，現已出院並接受警方調查。

而在事件發生後約7分鐘，即晚上8時40分，私家車駛到元朗公路近十八鄉迴旋處位置，追尾撞到行駛中的九巴，由於衝力過大導致私家車半反，女司機自行爬出私家車，逃去無蹤。事件中無人報稱受傷。

警方調查後，發現私家車是深紫色的4人私家車，擋風玻璃上有一張已過期、最後有效日期為2021年1月8日的行車證，警方通過系統找到登記車主，相信為女司機的丈夫，通過他取得女司機的個人資料後，即晚發出通緝令，同時因男車主無展示有效行車證，向他發出定額告票通知書。

而姓韋女司機今日（5日）下午在律師陪同下向警方投案，警方以4項罪名拘捕她，將被通宵扣查。

歐陽德指，經初步調查，相信女司機駛離的原因為車輛牌照已過期，及當時與男司機達不到共識而想離開，而警方從行車記錄儀片段所見，初步認為以企圖傷人罪名拘捕較為合適，但不排除徵詢律政司意見後，會改控危險駕駛罪名。

昨晚（4日）8時37分，據報輕型貨車23歲姓張男司機停泊於元朗教育路及大棠路交界，私家車44歲姓黃女司機懷疑從後撞向輕型貨車，企圖逃去時，男司機趴在私家車車頭嘗試阻止，惟女司機繼續行駛約50米，男司機放棄阻止，女司機駕車向元朗體育路方向逃去。

女司機其後沿元朗公路向上水方向行駛，當駛至朗公路近博愛醫院迴旋處時，懷疑從後撞向一輛巴士並翻側。警方接報到場，發現私家車內沒有司機。

【元朗車禍】元朗女司機疑撞車後不顧而去，撞人拖行50米再撼巴士翻車後逃逸。詳情即看：【下一頁】

【元朗車禍】消息指元朗瘋狂女司機自首，警方晚上8時交代案情。詳情即看：【下一頁】

記者：曾卓鋒