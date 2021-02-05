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【女人當自強】陳自瑤揭曉有何大事公布　 Yoyo：這是我其中一個目標

娛樂 19:40 2021/02/05

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

陳自瑤開個人YouTube Channel。

陳自瑤（Yoyo）在昨晚（2月4日）於個人社交宣布有要事向宣布，寫道：「明天有消息要向大家宣布！明天有消息要向大家宣布！明天有消息要向大家宣布！請親愛的你們密切留意』‼️」由此引起網民討論。

陳自瑤在今日（2月5日）約晚上7時，終於在個人社交平台揭曉究竟她有何事要宣布，寫道：

我說了一年，
也計劃和籌備左一年既
YouTube Channel 終於要開張了！🌹🎉🥳
這是我其中一個目標，
也是其中一件我好想完成嘅事，
真係好開心終於可以係2021年達成了！💪🏻
我亦都希望大家可以透過我既Channel了解我多d！🥰💜
‼️而我既第一條片
會係今晚9:00pm上載，
希望大家可以去支持下我啦！💪🏻💪🏻‼️
同埋大家如果有咩topic想睇 ，
都可以留言話俾我知架！
我係YouTube 界新人🤣🤣
請大家多多指導！🙏🏼🙏🏼💜

    點擊圖片放大
    +3
    +2

她最後並寫：

ike & Share 同Subscribe我既Channel,記得撳埋個鐘仔呀！
感謝大家！🙏🏼🙏🏼😘😘💜💜
#loveyo
#我既YoutubeChannel開張了🌹
#開張大吉🍊
#目標達成
#繼續努力
#有人估中嗎？
#多謝大家參與競猜遊戲🙏🏼🤣💜

撰文 : TOPick柴犬出動

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