【女人當自強】陳自瑤揭曉有何大事公布　 Yoyo：這是我其中一個目標

▲ 陳自瑤開個人YouTube Channel。

陳自瑤（Yoyo）在昨晚（2月4日）於個人社交宣布有要事向宣布，寫道：「明天有消息要向大家宣布！明天有消息要向大家宣布！明天有消息要向大家宣布！請親愛的你們密切留意』‼️」由此引起網民討論。

陳自瑤在今日（2月5日）約晚上7時，終於在個人社交平台揭曉究竟她有何事要宣布，寫道：

我說了一年，

也計劃和籌備左一年既

YouTube Channel 終於要開張了！🌹🎉🥳

這是我其中一個目標，

也是其中一件我好想完成嘅事，

真係好開心終於可以係2021年達成了！💪🏻

我亦都希望大家可以透過我既Channel了解我多d！🥰💜

‼️而我既第一條片

會係今晚9:00pm上載，

希望大家可以去支持下我啦！💪🏻💪🏻‼️

同埋大家如果有咩topic想睇 ，

都可以留言話俾我知架！

我係YouTube 界新人🤣🤣

請大家多多指導！🙏🏼🙏🏼💜

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她最後並寫：

ike & Share 同Subscribe我既Channel,記得撳埋個鐘仔呀！

感謝大家！🙏🏼🙏🏼😘😘💜💜

#loveyo

#我既YoutubeChannel開張了🌹

#開張大吉🍊

#目標達成

#繼續努力

#有人估中嗎？

#多謝大家參與競猜遊戲🙏🏼🤣💜