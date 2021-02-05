財委會通過逾181億元撥款注資科技園公司　支持港深創科發展

▲ 創新及科技局局長薛永恒今（5日）到立法會出席財務委員會會議。（林宇翔攝）

立法會財務委員會今（5日）在27票贊成、1票反對和1票棄權下，通過181億3500萬元注資香港科技園公司項目，投下反對和棄權票的，分別為熱血公民立法會議員鄭松泰及建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓。

有關撥款將注資香港科技園公司，當中172億5800萬元，用作支持港深創新及科技園第一批次發展，當局預料第一批次的8座樓宇，可在2024年至2027年分階段落成；另外的8億7700萬元，則會用作早期營運開支。政府提交予立法會的文件指出，若果未能完成道路擴工程或污水處理設施，第一批次發展的工程，要順延2至3年落成。

金融界立法會議員陳振英認為，項目的建築成本昂貴，形容「比一般豪宅還要貴」，當中地庫的造價更涉及22億元。創新及科技局局長薛永恒回應指，由於第一批發展中的4座樓宇為「濕實驗室」，其承重要求較高，樓底高度需要更深，所以土地勘探費用相對增加。他承認地庫的成本較高，但稱項目中的樓宇有高度限制，所以興建地庫是為了增加可用樓面面積。

批發及零售界立法會議員邵家輝關注項目的造價昂貴，當局更要花費逾4億，為第一批次發展中的樓宇，興建臨時污水處理設施，質疑是否應延續「入伙」，省卻興建臨時污水處理設施費用。薛永恒解釋，創科園第一批次發展每年預計可為香港帶來約55億元的經濟貢獻，當局希望在做好臨時安排和配套的情況下「早日入伙」，支持香港的創科發展。他強調，「這是一項值得去做的投資」。

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記者：尹櫻霖