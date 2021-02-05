【通識科改革】楊潤雄指新通識科有國教元素是絕對正常　改名國教科與否仍有待諮詢

▲ 教育局局長楊潤雄（左）昨日（4日）曾指不能簡單理解為新課程提及國情就是國民教育。（資料圖片）

高中通識科改革後的三分二內容涉及港區國安法及總體國家安全觀等國情內容，負責修訂課程內容的委員會主席劉智鵬早前接受傳媒訪問時直言，新科某程度就是國民教育，如學界支持可直接改名做「國民教育科」，惟教育局局長楊潤雄昨日曾稱不能簡單理解為新課程提及國情就是國民教育。

楊潤雄今日（5日）再回應指新科有國民教育元素是「絕對正常」，局方正就科目名稱收集學界意見，對任何名稱均持開放態度。

楊潤雄今日表示，新科目部分內容跟國家有關，包括認識國家發展及香港憲制地位等，均屬國民教育元素，並指培養國民身份認同及認識國家，一直都是中小學的課程宗旨，故新科目有國民教育元素是「絕對正常」。至於通識科是否要改名國民教育科，楊潤雄稱正就科目名稱諮詢界意見。

教育局日前向中學發放問卷調查，提供5個新科目名稱選項，國民教育科未有包括在內，但學校可選填其他的科目名稱建議。

對於通識科改革後刪去法治、政治及社會參與等內容，楊潤雄稱科目改革是由舊的通識科演變出來，內容要作出刪減才可提供更多課時，以讓學生因應學習需要選修多一科或深入研究某些科目等。

他又強調新的課程架構，完整、清晰地呈現香港、國家及世界3個範圍內容，涉及認識香港的制度和由來、國家改革開放後的發展，以及培養國際視野。

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責任編輯：馮琪雅