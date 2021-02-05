【移民加拿大】移民顧問料加拿大藉放寬工作簽證吸引年輕勞動力　未知取得永居條件鬆緊需待加方公布

▲ 加拿大宣布，容許在加拿大獲大專文憑或學位等，或具等效外國證書的港人，下周一開始，申請最長3年的新工作簽證，加拿大之後會向獲批簽證者，提供更易轉向永久居留的途徑。（資料圖片）

加拿大宣布，容許在加拿大獲大專文憑或學位等，或具等效外國證書的港人，下周一開始，申請最長3年的新工作簽證，加拿大之後會向獲批簽證者，提供更易轉向永久居留的途徑。

有移民顧問分析，加拿大當局雖無明言，但由於畢業年期限制，簽證主要供30歲以下的港人申請，而本港年輕人申請加拿大永久居留的詳細條件仍未公布，未知會否如英國BNO「5+1」簽證般寬鬆。

胡康邦移民顧問公司首席移民顧問胡康邦表示，加拿大以往的工作簽證都需要有僱主擔保，僱主亦須向有關部門申請「勞動力市場的影響評估」（LMIA），以證明企業難以聘用當地人任該職，保障薪金不低於本地人等，故一般情況下要取得當地工作簽證並不容易。他指，現時加拿大的新工作簽證屬於開放式工作簽證，毋須僱主擔保，即持簽證者可自由在當地尋找工作，算是簡化了程序。

他分析，新工作簽證只限在5年內於加拿大大專院校文憑或學位畢業的港人申請，加拿大當局雖無明言，但按一般大學生在約23歲畢業推算，簽證主要供30歲以下的港人申請。加國的聲明又指，「持有具等效的外國證書」（or hold an equivalent foreign credential）的港人亦可申請新工作簽證，胡康邦說，一般來說本港8間公立大學的課程都獲承認為等效證書，估計加國會如其他簽證做法，由學歷驗證機構評審相關課程是否符合資格。

不過，他提醒，由於疫情關係，海外的申請者需要獲聘書和符合檢疫要求才能入境加拿大，而一般工作准證都設有效期限如12個月，申請者要在指定時間內登陸，是次簽證會否加快批核亦屬未知知數，申請人需留意有效期問題。

他指，加拿大在疫情下經濟轉差，加上人口呈老化趨勢，相信當地開放新工作簽證，能夠吸引年輕勞動力，港人在當地消費、租屋，亦應帶動經濟。

至於加國的聲明又提及，會為本港年輕人提供另外兩條獲取永久居留的路徑，包括：（1）在加拿大有逾1年工作經驗，並符合語言和學歷要求；（2）從加拿大的大專院校畢業的香港居民，可直接申請永久居留。胡康邦表示，加拿大未有交代詳細的學歷要求、是否評分和需否考試等，亦無說明工作經驗有無特別要求，一切要待加方公布，才知道會否如英國經BNO「5+1」簽證取得居留權般寬鬆。

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記者：徐紹軒