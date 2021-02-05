政府正為考評局物色空置校舍發展評核中心及考慮資助SEN生考試費　有信心解決結構性虧損

▲ 教育局與考評局前年10月成立的專責小組，已就考評局可持續財政方案制訂方向。（資料圖片）

考評局連續多年錄得虧損，上年度虧損達1.1億元，教育局局長楊潤雄表示，政府正物色一座空置校舍，供考評局發展為考試及評核中心，預計年慳約1,000萬元租金；政府同時考慮資助特殊教育需要（SEN）考生文憑試費用，加上其他開源節流措施，考評局有信心大致上可解決其結構性虧損。

楊潤雄今（5日）早在立法會教育事務委員會表示，考評局自2014/15學年起持續錄得虧損，主要因為文憑試考生人數下降，致考試成本上升，政府自2018至2022年期間分四年度向考評局提供共3.6億元非經常撥款，而教育局與考評局前年10月成立的專責小組，現已就考評局可持續財政方案制訂方向。

楊潤雄稱，政府正為考評局物色一座合適的空置校舍，供考評局發展為考試及評核中心，為教師及閱卷員提供地點較方便的網上評卷中心，考評局亦可藉此發展成網上評卷及電腦模式考核設施，並將現時租用的商業處所營運部門遷往空置校舍，預計每年可節省租金開支及相關費用約為800至1,000萬元。考評局亦可利用校舍設施舉辦國際及專業考試，以及開拓新的業務，例如以合理收費租予教育機構舉辦研討會和課程。

楊續指，現時考評局承擔SEN特別考試安排的額外成本，截至2021/22年度，每年資助額估計約為2,360萬元，隨著SEN人數上升，預計該項目成本會持續上升，政府亦會考慮資助SEN生考試費。此外，高中4個核心科目課程及評估正進行改革，評估模式改動亦會對考試成本結構造成影響。

楊指，考評局亦會研究利用科技處理考試行政安排，以節省開支，並發展電子評核設施，以爭取舉辦更多國際及專業考試。考評局相信長遠達到收支平衡，教育局現階段無意改變考評局的自負盈虧方案。

立法會議員鄭松泰表示關注考評局在大灣區的發展，考評局秘書長蘇國生表示，對於開拓大灣區考評服務抱積極及開放態度，但當中牽涉考評法規及其他條例，需考慮考生需求、成本效益及試卷保密等複雜問題，仍有待與內地相關政府部門溝通。

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責任編輯：馮琪雅