【新冠肺炎】政府2月20日起收緊機組人員檢測安排　須在檢疫酒店隔離14日

▲ 政府宣布2月20日起，抵港機組人員須於機場酒店隔離休息，或入住指定檢疫酒店14日隔離才可進入社區。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，政府宣布將於2月20日起收緊機組人員、貨船船員等獲豁免檢疫人士的的檢測及隔離安排。當中抵港前21日曾在中國以外逗留的機組人員，須到機場酒店隔離至下一航班，或在離開機場後入住指定檢疫酒店隔離14日。

當局指，鑑於全球疫情日趨嚴峻，政府有需要按防控風險評估再次全面收緊入境的防控措施。

有關收緊安排如下：

機組人員

所有抵港機組人員均須接受檢測並於機場或指定地點等候結果

所有在抵港前21天曾逗留中國以外地區的機組人員（除曾逗留於極高風險地區外），須於檢測完成後於航空公司所安排的機場酒店（即逸泰居酒店或香港天際萬豪酒店）自我隔離直至下一航班

如本地機組人員欲離開機場範圍，則必須先於指定檢疫酒店自我隔離14天，並在抵港第12天進行檢測，才可回到社區，並在抵港第15天及第19或20天進行檢測，才方可再次執勤。



進行換班的離船貨船船員

所有在過去21天曾逗留中國以外地區（除曾逗留於極高風險地區外）來港進行換班的離船貨船船員，須在抵港前72小時內，在擁有ISO15189認證或獲當地政府認可的檢測機構接受檢測，並獲陰性病毒檢測結果；

或船公司／代理必須安排獲香港特區政府認可的檢測機構，為離船船員在抵港後進行檢測，得出陰性結果後，方可離船

換班後會逗留在香港的本地船員，除要符合上述條件外，亦須於指定候車處，乘搭點對點的交通，前往指定檢疫酒店進行21天強制檢疫



其他豁免人士

所有其他豁免人士均須接受檢測並於機場或指定地點等候結果，並於在港期間進行重複病毒檢測

除總領事或同等／較高職級的駐港代表及政府人員外，其餘所有在過去21天曾逗留中國以外地區並履行與政府相關運作的機構人員，必須於所屬機構安排的地點自我隔離21天，並於隔離期間進行重複病毒檢測

曾逗留於極高風險地區的人士

有關人士須於抵港後接受檢測並於機場或指定地點等候結果，於指定檢疫酒店進行21天自我隔離，並在抵港第12天及第19或20天再次進行檢測。

目前極高風險地區包括巴西、愛爾蘭、南非及英國

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記者：徐紹軒