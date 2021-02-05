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張華峰無抽快手科技　自言「怕風險大」！

政治 22:05 2021/02/05

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金融服務界立法會議員張華峰透露，自己並沒有抽快手。（經濟日報資料圖片）

新股快手科技（1024）今日（5日）首日掛牌爆升。70萬人做一手黨抽新股，但中籤票僅4%，抽中者可謂紅運當頭，於農曆新年前發了一筆小財。可是，金融服務界立法會議員張華峰卻透露，自己並沒有抽快手，因為他認為快手的風險大，「是大機構買的股票，不是散戶買的股票」！

快手首日掛牌便開盤報338元，較其招股價高出近兩倍，結果雖然稍見回落，但仍以300元收市。傅流螢收市後問，手上無貨的散戶什麼時候可以入手？可是，張華峰沒有提供投資攻略，反而形容這隻股票的價位「已完全脫離實際價格」，認為若投資者入手快手，雖然有可能得到「爆炸性的收入」，但同樣要面對很大的投資風險。

除了快手的投資風險大之外，張華峰笑言，由於抽中快手的機會率很低，加上若向銀行借錢抽股的話，要面對銀行高昂的利息，所以他便選擇不入手。他說，出現多人認購快手的情況能夠理解，「許多人當六合彩咁買，畢竟抽到賺幾萬蚊」！

張華峰預料，快手的熱潮仍會繼續，「看好快手這隻股票」。他又說，看好香港未來幾年的股票市場發展，指現時內地的經濟復甦快，有助帶動本港經濟，加上香港擁有良好的金融體制，在沒有外匯管制的情況下，有信心能吸引世界頂級投資者來港投資。

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撰文 : 傅流瑩

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