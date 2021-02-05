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【新冠疫苗】食衞局指科興本周內交向世衞提供疫苗第三期臨床數據　下周交專家委員會審閱

社會 22:10 2021/02/05

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本港即將接種新冠疫苗。(資料圖片)

有傳媒報道指今日(5日)為科興向本港衞生署提交第三期臨床數據的期限，食衞局晚上發稿否認，並進一步指科興最快可於本周內向衞生署提供其向世衞提交的巴西及土耳其等第三期臨牀測試資料，署方在整合所有資料後，會在下星期向疫苗顧問專家委員會提交文件審閱，並會盡快安排會議作審批建議，以檢視有關疫苗須符合安全、效能和質素要求。

食衞局又指，衞生署一直有積極與科興跟進，以期盡早取得其新冠疫苗的相關資料以展開審批程序，衞生署曾按顧問專家委員會的指引要求科興的相關研究數據需在醫學期刊刊登，但因科興表示在短期內整理刊登有關資料具相當難度，因應疫苗接種的迫切性，衞生署已要求科興提供其向世衞提交的第三期臨牀研究數據作評估之用。

局方又指出，港府按《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》成立新冠肺炎疫苗顧問專家委員會，其職權是基於科學證據，審視新疫苗是否符合安全、效能和質素要求，再向食衞局局長提供建議。而科學證據必須包括審視第三期臨牀研究數據。第三期臨牀研究數據能夠提供客觀資料，以助評估疫苗在較多使用者接種後的成效，以及相關的風險和效益。另一方面，研究報告和數據刊登在醫學期刊一般來說是另一指標，意味着有關研究已經同行評審，客觀性和認受性較高。

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責任編輯：楊玉珠

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