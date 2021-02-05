【食物中毒】一家四口煮食源頭不明菇類致食物中毒　衞生防護中心提醒應向可靠供應商購買

▲ 一家四口昨日（4日）在家烹煮和進食家中存放數月源頭不明的菇類，約3至4小時後出現噁心、嘔吐和腹痛等徵狀，今日到威爾斯親王醫院求醫。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（5日）表示，正調查一宗涉及進食菇類後引致食物中毒的懷疑個案。

個案涉及2男2女，年齡介乎9至49歲，於昨日（4日）在家烹煮和進食家中存放數月源頭不明的菇類，約3至4小時後出現噁心、嘔吐和腹痛等徵狀。病人今日到威爾斯親王醫院求醫，目前情況穩定，無需入院。

衞生防護中心發言人表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性，病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

中心發言人提醒，市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食。如市民懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫；如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

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記者：徐紹軒