【復課】學校教職員兩周一檢可全校恢復面授　中途無法完成檢測須回復最多三分一人上課

▲ 教育局向全港學校發出通告，交代復課細節。

教育局公布全港幼稚園及中小學在農曆新年假期後，申請全校恢復半日面授課堂的細節安排，學校須承諾安排全體教職員每14天進行病毒檢測，而教職員可循現有社區檢測中心等進行病毒檢測，否則校方只可按校本需要安排更多學生回校，以不多於全校人數三分一，上課時間仍以半天為限。

教育局向全港學校發出通告，交代復課細節。學校須擬訂全校所有級別恢復半天面授課堂的目標日期，並安排全體學校教職員在目標日期前14天內進行及完成檢測；學校須承諾可以安排全體學校教職員在全校恢復半天面授課堂後定期進行病毒檢測，檢測的密度為每14天週期內進行及完成一次檢測。

不過，局方未提及會否提供到校檢測，僅指教職員可依政府提供檢測方式進行病毒檢測，並須保留陰性檢測結果及向校方出示相關證明，例如：電話短訊或檢測報告，以作校內紀錄。

學校在取得營辦機構同意後， 須在目標復課日期前最少3個工作天，通知教育局其復課安排。一般而言，局方會在約2個工作天內發出回條確認。學校亦應盡早通知家長、學生及相關持分者學校的安排，以便他們及早作好準備；如學校在任何一個14天週期未能適時安排檢測，須向教育局匯報，視乎情況，可能要求學校於日後回復最多三分一人回校的安排，在作決定時，局方會給予學校時間盡早通知家長及作行政安排。

中學方面，學校可安排個別級別的學生回校進行不多於半天的面授課堂或進行考試， 而每節回校學生的數目以全校學生人數三分一為限。為避免同學們用膳時的感染風險，學校不可安排同一級別學生進行全日課堂或考試，即上、下午每節課堂的學生須為不同的班級。

小學方面，學校可安排個別級別的學生於上午回校進行不多於半天的面授課堂或進行考試，學校不可在另一個半天安排任何個別級別學生的學習或其他活動，每節回校學生的數目以全校學生人數三分一為限。

幼稚園方面，上午及全日班的幼稚園可安排個別級別的學童，於上午回校進行不多於半天的面授課堂，而下午班的幼稚園可安排個別級別的學童，於下午回校進行不多於半天的面授課堂。幼稚園不可在另一個半天安排同一批學生 的學習或其他活動。每節回校學生的數目以該節的學生人 數三分一為限。

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記者：馮琪雅