【復課】學校教職員兩周一檢可全校恢復面授　無法如期檢測或須回復最多三分一人上課

▲ 教育局向全港學校發出通告，交代復課細節。

教育局今日（5日）公布農曆新年假期後恢復半日面授課堂的細節安排，因疫情反覆，故維持日前公布引起爭議的有條件全面恢復半日面授課堂安排，申請學校須承諾可以安排全體教職員每兩周一檢，「可為全校師生提供多一重保障」。如學校在任何一個14天週期未能適時安排檢測，須向教育局匯報，局方將視乎情況，或要求學校於日後回復至最多三分一人回校的安排。

教育局向全港學校發通告，欲申請全面恢復半天面授課堂的學校，須擬訂全校所有級別恢復面授課堂的目標日期，並安排全體學校教職員在目標日期前14天內進行及完成檢測；學校亦須承諾可以安排全體教職員在全校恢復半天面授課堂後，每14天週期內進行及完成一次檢測。

學校在取得營辦機構同意後， 須在目標復課日期前最少3個工作天，通知教育局其復課安排。一般而言，局方會在約2個工作天內發出回條確認；學校亦應盡早通知家長、學生及相關持分者學校的安排。

教職員須保留陰性檢測結果及向校方出示相關證明，例如電話短訊或檢測報告，以作校內紀錄。學校應備存一份全校教職員檢測呈陰性的紀錄。

早前有教育團體要求當局提供到校檢測等便利措施，局方在通告中僅指，教職員可依政府提供各區社區檢測中心及普通科門診等途徑進行檢測。

如學校在任何一個14天週期未能適時安排檢測，須向教育局匯報，局方視乎情況，可能要求學校於日後回復最多三分一人回校的安排，但在作決定時，局方會給予學校時間盡早通知家長及作行政安排。

至於其他學校，在農曆新年假期後可按校本需要安排更多學生回校，增加至以不多於全校人數三分一為限，上課時間仍以半天為限。

中學方面，學校可安排個別級別的學生回校進行不多於半天的面授課堂或進行考試， 而每節回校學生的數目以全校學生人數三分一為限。為避免同學們用膳時的感染風險，學校不可安排同一級別學生進行全日課堂或考試，即上、下午每節課堂的學生須為不同的班級。

小學方面，學校可安排個別級別的學生於上午回校進行不多於半天的面授課堂或進行考試，學校不可在另一個半天安排任何個別級別學生的學習或其他活動，每節回校學生的數目以全校學生人數三分一為限。

幼稚園方面，上午及全日班的幼稚園可安排個別級別的學童，於上午回校進行不多於半天的面授課堂，而下午班的幼稚園可安排個別級別的學童，於下午回校進行不多於半天的面授課堂。幼稚園不可在另一個半天安排同一批學生 的學習或其他活動。每節回校學生的數目以該節的學生人 數三分一為限。

局方解釋，疫情至今仍然反覆，短期內難以確定何時能讓全港學校全面復課，期間必須以「合理可行的方法」締造更加安全的校園環境，盡量讓更多學生回校學習。考慮到「有學校積極參與」局方早前推出特定群組檢測計劃，個別學校的全校教職員均完成檢測，局方亦得悉有學校自行安排教職員定期檢測，又引述衞生專家認為「病毒檢測也是防疫抗疫的關鍵」，因此教育局認為，若個別學校能安排全校教職員定期檢測，「可為全校師生提供多一重保障」、締造「較為安全的環境讓學生學習」，教育局會按學校實際情況考慮。

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記者：馮琪雅