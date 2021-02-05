林鄭與700名歐洲商界視像　稱國安法實施後香港為世界最安全城市之一

▲ 行政長官林鄭月娥出席網上對談會，與700名歐洲商界對談。（政府新聞處圖片）

特首林鄭月娥今日（５日）透過視像與超過700位來自歐洲大陸不同地方的企業家和商界人士對談，多名與會者均問及港區國安法實施、香港控制新冠疫情策略等。林鄭月娥回應稱，全國人大委員會制定和實施香港維護國家安全的法律，完全合理、合法，外國政府不應干預。她又稱港人權利和自由受憲制保障，將繼續得到充分維護，認為自國安法實施以來，香港已回復穩定，並繼續是世界上最安全的城市之一。

林鄭在會上又介紹香港的營商優勢，以及海外公司在香港的發展前景。她指，香港優越的地理位置，以及「一國兩制」的優勢，包括資本主義制度、法治、司法獨立、資金自由流動及簡單低稅制，令香港成為歐洲公司進入龐大中國內地市場，特別是粵港澳大灣區的最佳門戶。她說，中國是唯一在2020年錄得經濟正增長的主要經濟體，相信隨香港繼續融入國家發展大局，在港投資的歐洲企業，將享有無限機遇。



林鄭月娥強調，中國內地和香港已訂下進取的碳中和目標，而歐洲企業在綠色科技和有關領域經驗領先全球，邀請歐洲商界把握內地和香港在有關方面推進所帶來的商機，而香港亦會善用其作為國際金融中心的優勢，繼續推動綠色金融發展。

是次的網上對談，是由香港駐布魯塞爾經貿辦及香港駐柏林經貿辦舉辦，並獲得18個歐洲各國的伙伴商會支持。商務及經濟發展局局長邱騰華、環境局局長黃錦星和財經事務及庫務局局長許正宇亦有出席。

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責任編輯：李淇