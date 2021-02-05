【通識科改革】教育局將監察教學　或提供官方教材應急　倡先教香港及國家主題

▲ 如「適用書目表」未及推出，教育局將提供參考教材應急。（資料圖片）

高中通識科改革方案細節周二（2日）公布後，教育局今日（5日）舉辦首場學校簡介會，教育局表示新通識科將設「課程監察」，以視學監察學校教學質素；局方亦會與書商密切溝通，以盡快推出送審的「適用書目表」，如未及推出，會由局方提供參考教材，並建議教師按3個新主題次序授課。考評局亦披露初步構思不會為重考的末代舊制考生另設試卷。

教育局今日下午在網上舉行首場「優化高中核心科目」簡介會，400個名額日前迅速爆滿。教育局課程發展處總課程發展主任（通識教育）林思嫺在會上表示，新通識科將設「課程監察」，教育局人員會透過視學及課程探訪等，監察學校學與教質素，並提供專業意見；若學校科目的學與教質素欠理想，局方會按既定機制作跟進，強調學校管理層亦有責任了解和監察各科課程在課堂落實的情況。

教育局亦會與書商密切溝通，如未能及時推出適用書目表，局方會透過網上提供參考教材予教師使用。局方在會上亦首次提及希望教師能夠按3個新主題次序施教，即先後教授香港一國兩制、國家改革開放及當代世界的主題。

此外，教育局亦在會上展示多間學校在課程改革下，未來3個學年課時及人手規劃，有中學全校3名通識科教師之中，有1人可轉為兼教中文科、1人會在3年內退休，加上同校有1名教師退休，故沒有出現人手過剩。

本身是中學副校長的資深通識科教師陳志華指，示例中的情況少見，因通識科教師多數是社科出身，較少能兼教中文科，加上短期內有2名教師退休的情況，令學校「機緣巧合」地順利過度。不過他相信有其他學校在人手安排會有大問題，通識教師或要轉教非專長科目：「最受害係學生」。

隨著首屆新考評制度文憑試將於2024年開考，有教師關注舊制末代考生重考安排，考評局公開考試總監麥勁生回應指，在刪減課程後，相信舊制考生可應付新試卷，故初步想法是不會同時設新舊制兩份試卷，但有待公開考試委員會決定。

陳志華指舊制無處理大灣區及一國兩制等課題，且公開試講求考試技巧及操練，憂舊制考生難在一年內消化。

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記者：馮琪雅