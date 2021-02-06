【強制檢測】元朗、馬鞍山兩處封區檢測「零確診」 袁國勇認為農曆年前「清零」有困難

▲ 馬鞍山恆安邨恆江樓昨日封區檢測，未有確診個案。（程志遠攝）

政府昨日（5日）展開連續第六晚突襲式封區檢測，其中元朗富來花園約576名居民接受檢測，馬鞍山恆安邨恆江樓突擊封區約457名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

政府今日（6日）上午約7時宣布已完成強制檢測行動。隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府宣布執法行動在今日上午約9時30分完結。詳情即看：【下一頁】

馬鞍山恆安邨恆江樓封區情況，即看:

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政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚巡視早前出現護士確診個案的醫療中心，之後被問到本港疫情，他認為，本港疫情有下跌趨勢，每日患者數字徘徊20至30多宗，目前封區檢測陽性比率暫為0.1%，顯示對控制疫情有作用，「就是一個、兩兩個，令到成個疫情繼續可以反彈」。

不過他相信本港要在農曆新年前達到「清零」有一定困難，但如果每日確診數字能夠降至10宗或以下已經很好。他認為，近期政府實施嚴格的強制檢測工作，對疫情控制有幫助，只是作用有幾大，人人觀點不同。現時疫情已控制到有時一日只有約20宗，在此情況下，在社區找到的確診個案必然較少。

他指出政府現時靠污水檢測來追蹤患者，是有一定困難，因為當一名確診者康復，糞便仍可帶有病毒，上呼吸道樣本中，未必會驗到，他形容這種方法有一定限制，但並非無用。

凌晨公布納入強制檢測公告的大廈名單：

位於指定區域以外，並新增一宗或以上源頭不明的確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性的大廈

新增一宗或以上源頭不明的確診個案：

1. 香港新界東涌健東路 1 號映灣園第 3 期悅濤軒第 9 座

2. 香港九龍土瓜灣盛德街 9 號馬頭圍邨玫瑰樓、夜合樓、洋葵樓及水仙樓

3. 香港九龍油尖旺彌敦道 780-782 號麗英大廈

4. 香港西營盤荔安里 11-13 號利安大廈

5. 香港上環皇后大道西 26-28 號

在先前執行限制與檢測宣告的行動中發現確診個案的大廈

1. 香港九龍油尖旺上海街 146-150 號

2. 香港九龍油尖旺廟街 169-171 號

3. 香港九龍油尖旺廟街 200-210 號

4. 香港九龍油尖旺吳松街 5-11 號

5. 香港九龍油尖旺上海街 141-145 號浩如樓

6. 香港九龍油尖旺吳松街 67-77 號金寶大廈

7. 香港九龍油尖旺新填地街 10-14 號新利大廈

8. 香港九龍油尖旺新填地街 61、63 及 65 號/北海街 3A 號榮記大樓

9. 香港九龍油尖旺炮台街 10-18 號德利大廈

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記者：伍瑋瑋



