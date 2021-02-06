【卸妝前後】蜜月發現新婚妻卸妝後判若兩人 富二代怒告詐騙要離婚並退還20萬禮金

▲ 富二代發現太太卸妝後判若二人，要求離婚。

踏入婚姻殿堂，無論富貴或疾病都不禮不棄？廣州一位富二代在網上戀上一位長相貌美的「女神」，雙方認識3個月就迅速閃婚，富二代更向女家支付了20萬元人民幣（下同、逾24萬港元）作為聘禮，雙方舉行了婚禮。

綜合內地傳媒報道，富二代與「女神」太太舉辦婚禮後去度蜜月，豈料在蜜月期間，他發現卸了妝後的妻子，與化妝時的顏值出現巨大反差，簡直判若二人，富二代無法接受，認為女方詐騙，憤而告上法庭，申請離婚，並要求退還20萬禮金。

女方在法庭上表示，富二代結婚前曾經說過會接受自己的全部，並且包容自己，不明白為何不接受卸妝後的她。

當初可是你說會接受我的所有，包容我的一切，怎麼現在卸了妝你就不認了？

但富二代卻堅持指女方卸妝前後是兩個人，屬於詐騙必須離婚，

你看看自己這照片跟你壓根就不是一個人！你這屬於詐騙！必須離婚！而且民法典規定禁止索要彩禮，這20萬彩禮錢你也必須退給我！

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內地律師解釋，根據民法典第1042條禁止借婚姻索取財物的規定，實質上禁止的是買賣婚姻或以婚姻為借口索要天價彩禮的行為。但對於男女雙方依民間習俗，自願支付且未超出男方承受能力的彩禮，法律並未禁止。當初禮金是富二代自願給的，現在雙方既已登記結婚並且共同生活，男方有權主張感情破裂要求離婚，女方同樣有權拒絕退回彩禮。當地法院最終作出了女方不用退還彩禮的判決。

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責任編輯：王明芳