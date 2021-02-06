【求肝續命】25周早產兒換肝後進展理想　7個半月大信信回復飲奶拔尿喉自行排便

▲ 7個半月大的信信換肝後進展理想，已能飲奶及自行排便。

25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，急需換肝保命，家人不吻合未能捐肝，幸得善心叔叔捐肝。7個半月大的信信成功在本月1日進行器官移植手術，他的父母昨日（5日）在社交媒體分享信信手術後的情況，指兒子進展理想，回復飲奶之餘，已拔掉尿喉自行排便，更不時對媽媽微笑。

每餐飲奶60ml 回復飲人奶

信信的父母昨日（5日）於facebook專頁「救救小心 – 肝」交代兒子的最新情況，表示信信清醒的時間長了，對媽媽笑得更多。信信手術成功後，父母終於可稍為鬆一口氣，更分享兒子在醫院的趣事︰

唔鍾意俾醫生掂，唔鍾意俾（醫護）哥哥換片，嬲嬲豬心情唔好，條氣有啲速（促）。

▲ 信信不時睜開眼望父母。（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

昨日信信的手腳有少少水腫，不過爸媽稱過幾日會好轉。信信的病情持續穩定，由本周四（4日）開始可以飲奶，每餐30ml，至昨日（5日）成功飲奶60ml一餐，愈食愈多，而且可以飲人奶，一直都有進步。媽媽寫道︰

終於可以食返人奶喇！睇來媽媽要再為你努力一番追奶……

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拔尿喉自行排大小便

除了可以飲奶，信信亦已拔掉尿喉，能自行排大小便。醫護哥哥向信信父母「投訴」，信信不向他笑，令他有點失望，父母指「難為咗哥哥」。父母感謝醫護哥哥用心照顧信信，「辛苦晒醫生同護士哥哥姐姐」。父母最後祝願兒子︰

快快長大，很多人愛著你，等著你，給你滿滿的愛！

信信是25周出世的極早產BB，初期要靠呼吸機幫忙維持生命，甫出生已捱過不少難關。可是信信2個半月大時，確診肝臟纖維化，只有換肝才可保命，父母家人不吻合捐肝要求，盼望有心人能捐出部分活肝，幸最後有一名善心叔叔願意捐肝。

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責任編輯︰王明芳