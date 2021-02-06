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【女人當自強】陳自瑤拍YouTube罕談女兒　不提婚變傳聞保持正能量向前行【有片】

娛樂 12:00 2021/02/06

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陳自瑤開YouTube拍片分享生活。

陳自瑤昨晚（2月6日）宣佈籌備一年的YouTube頻道正式開始運作，並發佈首條影片，回答十條常見的問題。陳自瑤（Yoyo）又罕有談及女兒及家庭，也分享凍齡有道的保養要訣。

【無品前度】黎國輝被批借故消費舊愛陳自瑤 阿感願向Yoyo道歉：見面冇尷尬

陳自瑤拍片回答10大常見Q&A。（截圖）

罕談女兒與家庭

自陳自瑤一月初在《萬千星輝頒獎典禮》中因在老公王浩信奪獎後，擺出一副目無表情的樣子後即成熱話，話題度極高，也再三傳出婚變消息。

陳自瑤罕有談起女兒喬喬。（網上圖片）

【女人當自強】陳自瑤瀟灑自信活出真我　Yoyo發文感謝支持：生活哪裏都可愛！

雖然Yoyo今次在短片內未有提及與王浩信的事，但她就罕有談起8歲的女兒王靖喬（喬喬），並回應指去年喬喬曾不小心用她的手機玩抖音並發佈影片，令她的容貌罕有曝光，不過其實作為媽媽的Yoyo並不知情，只能事隔數日後才刪除。

當網民問到她會否多分享與女兒生活時，Yoyo就指現階段不會，因為想女兒像普通小朋友成長，專注學業，不想她成為焦點有壓力。

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熱愛人生保持正能量

此外，Yoyo給予外界的印象一向正能量滿滿，時常在社交平台分享靚相與正能量金句。她先答謝大家覺得她是正能量滿滿的人，不過她也分享其實自己的生活也會有難過時刻，但遇上不快時容許自己有不快樂後，面對生活的種往事，仍是要繼續向前行。

她又指在人生的不同階段有不同角色要做，像30歲左右結婚生女，要學習照顧家庭。之後，她又指最喜歡今年39+1歲的階段，因為清楚自己想要什麼，也學習到很多。

【星二代】王浩信陳自瑤8歲女兒曝光　QQ玩抖音擺不同Pose可愛度爆燈

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早前Yoyo貼出學生時的清純照，獲激讚容貌無分別。今次Yoyo也大方分享凍齡有道的保養方法是全靠「心態」。她一直保持樂觀心態、少女心，與以前的自己沒有太大差別。她又分享金句：「想要保持後生，就永遠要覺得自己好後生。」

同場加映：湯怡專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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