【屋苑劏房】藍田700呎單位劏成5間月租6200元起 業主標榜合法入則加送會所會籍

▲ 業主將1間劏成5間出租。

香港樓價愈來愈高，居住環境愈來愈狹窄。九龍東大型屋苑藍田滙景花園一個業主，將700呎單位分成5間劏房分租，租金由6,500元起，業主強調自己是合法入則，並且加送會所會籍，享受屋苑的會所設施。若5個單位全部出租，每月的租金高達3.2萬元，回報相當可觀。

該名業主最近在多個租屋群組發帖出租劏房，並標榜市區皇牌屋苑，優質管理，稀有Studio Apartments。業主表示，5間劏房是位於滙景花園一樓單位，單位坐北向南，滙景花園位於藍田地鐵上蓋，5間劏房全新裝修，並附有全屋家電及wifi，可以飼養寵物，租客更可有會所會籍，享用屋苑會所的全部設施，水電費按錶自付。

5間劏房的呎數及租金如下：

1號房．實用150呎: 租金$6,500 (天井窗)



2號房．實用123呎: 租金$6,700



3號房．實用133呎: 租金$6,750



4號房．實用112呎: 租金$5,900 (天井窗)



5號房．實用145呎: 租金$6,800

從業主發布的圖片可見，劏房內已經放置傢私，包括床、衣櫃、書桌、冷氣機及洗衣機等，但不能用明火煮食，估計只能用電磁爐，租客基本上帶齊衣物便可立即入住。

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參考美聯及中原的資料，匯景花園低層約700呎單位售價大約1,238萬元，租金則由1.75萬至2.8萬不等，業主將單位改裝成劏房出租，每月租金可達3.2萬元，回報更高。

業主強調自己是合法入則，根據屋宇署的資料，與分間單位相關的建築工程受《建築物條例》規管。如果工程涉及樓宇結構，業主應按條例規定委任認可人士及註冊結構工程師，製備改動及加建工程的圖則，並在獲得建築事務監督批准圖則及同意展開工程後，才可由註冊承建商按照批准圖則進行工程，若工程屬指定小型工程，可按照「小型工程監管制度」的簡化規定展開。

責任編輯：王明芳