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【東鐵綫】 港鐵東鐵綫轉用新信號系統 上水站曾有信號系統運作不暢順

社會 12:28 2021/02/06

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（港鐵影片截圖）

港鐵東鐵綫新信號系統，以及韓國製新9卡列車，今日（6日）起陸續投入服務。當日首批有6部新列車投入運作，過渡期間將跟現役12卡列車一起運作。新列車的首班車，清晨5時半從沙田站開出，南行往紅磡終站。

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港鐵表示，第一列新九卡列車於今天早上約5時40分由沙田站往紅磡站方向順利開出。

今日早段時間，上水站附近有信號系統運作不暢順，導致個別列車有些延誤，工程人員即時作出處理，車務控制中心亦作出車務調動，盡力維持列車暢順運行。經處理後，有關情況已回復正常。

車站加派了職員在沿綫各站月台為乘客提供資訊及協助乘客上落車，車站運作亦大致暢順。在新信號系統投入服務初期，港鐵指出難以避免會出現需要磨合的情況，工程人員會一直密切監察新系統的運作及列車服務情況，盡量減低對乘客影響。

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記者：伍瑋瑋

 

 

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