【國藥疫苗】澳門接收10萬劑國藥疫苗 下周二展開接種計劃

▲ 澳門下星期二會開始新冠疫苗接種計劃。

澳門政府表示，首批10萬劑國藥集團新冠病毒滅活疫苗下午抵澳，在珠澳跨境工業區邊境站舉行接收儀式。澳門政府早前表示，首批國藥疫苗有10萬劑，預計農曆新年前後可以優先安排醫護人員、口岸前線人員及賭場莊荷等人士接種。至於另外10萬劑德國BioNTech及復星疫苗，則預料在月底前運抵澳門。

澳門當局表示，國藥疫苗是一種採用傳統病毒滅活技術研製的疫苗，現有的臨床數據顯示其具良好的安全性及有效性。澳門衛生局已審視了此疫苗的第三期臨床研究的中期分析總結資料，該疫苗總體保護力達80%，而不良反應的發生率不高，大多屬輕微症狀，沒有出現嚴重的神經系統或死亡等不良反應，並鑑於此疫苗已獲國家藥品監督管理局附條件批准上市，而世界多國亦已採用此疫苗，因此確認使用此疫苗的效用高於風險，批准此疫苗進口澳門使用。

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澳門衛生局局長李展潤表示，10萬劑國藥疫苗抵澳後會放入冷凍倉，之後分發到醫院、衛生中心，下周二(9日)早上會舉行接種疫苗儀式，正安排醫護人員優先接種，希望春節前醫護人員完成接種，之後再開放其他優先接種人群。

▲ 澳門接收首批10萬劑國藥疫苗。（資料圖片）

澳門衛生局落實購買國藥集團的滅活疫苗、復星-BioNTech mRNA疫苗及阿斯利康(AstraZeneca)腺病毒載體疫苗，將於今年內陸續抵澳。澳門特區政府強調，引進的疫苗一定會以安全及有效為大原則，而接種以自願及可選擇為前提，疫苗的接種計劃已準備就緒，詳情將於稍後公布。

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責任編輯：伍瑋瑋