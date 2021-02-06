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【受洗意外】神父為6周大嬰兒受洗浸聖水3次後猝死　驗屍報告發現肺部有積水

食用安全 13:34 2021/02/06

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神父為6周大嬰兒受洗浸聖水3次死亡。

羅馬尼亞蘇齊化日前發生受洗悲劇，當地一名6周大嬰兒被父母帶去接受洗禮，BB受洗時依循東正教儀式，被浸泡在聖水中3次，豈料中途心臟驟停，幾小時後死亡。事件引發逾5萬人要求東正教修改受洗儀式。

《衛報》報道，事發於1月1日，一名6周大嬰兒被父母帶去接受洗禮，依循東正教儀式，被浸泡在聖水中3次，中途嬰兒心臟驟停被送往醫院，幾小時後死亡。據驗屍報告，嬰兒肺部有積水。當地檢察官以「誤殺罪」向神父展開調查。

當地媒體指出該區近年已發生多宗類似事件，雖然教堂發言人Vasile Banescu表示可以聖水倒在嬰兒額頭，取代全身「浸水」，但傳統派領袖Archbishop Teodosie大主教指，受洗儀式不會改變。

事件引起大批民眾發起連署，指這種受洗方式造成嬰兒死亡是極大的悲劇，目前已收到逾5.6萬人簽名。

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責任編輯：羅嘉欣

兒童健康 健康問題 誤殺

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