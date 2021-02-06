【星二代】木村拓哉細女光希18歲生日　工藤靜香感觸：比想像中成長得更快【多圖】

▲ 木村拓哉與工藤靜香的細女光希已經18歲。

男神木村拓哉與工藤靜香的細女光希（Koki）昨天（2月5日）18歲生日，可是光希這位一直愛矚目的星二代近日有傳今年從國際學校畢業後，想暫停學業專心在模特兒行業發展，由此令媽媽工藤靜香十分不快，據說母女因此鬧翻。

獲父母靚基因的光希擁有靚樣外，現時身高170公分，雖然以模特兒來說不算很高，但身材比例相當好，再加上父母的超級人氣，15歲已開始兼職東模特兒的光希一直深受各大流行雜誌及品牌的寵愛，成為閃亮新星。

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▲ 木村光希18歲生日，收大量慶祝。

傳光希不想繼續升學

木村光希曾接受日媒訪問時已透露，工藤靜香只讓她偶然接模特兒和廣告代言工作，不願意她荒廢學業。

可是近日有傳光希不想念大學，決定正式出道當全職模特兒，由此令工藤靜香非常不滿，母女間互不退讓，令兩人關係受損。

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家人及粉絲送祝福

不過昨天光希在18歲生日正日於個人上載大量鮮花照片，都是祝賀她生日而送給光希，大批粉絲留言送上祝福。至於工藤靜香，親製生日蛋糕賀光希以證母女情深。

此外，靜香並寫道：「今日是最愛的二女為我誕生的日子。時間真的過得很快。女兒們過了18歲的時候，有一首想送給她們的詞。這時16年前的專輯《月影》內收錄的歌曲《給珍貴的你》。」她更感觸形容心情稱：「比我想像中，她們成長得更快。」

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而與光希一向姊妹情深、現年19歲姐姐心美，在個人社交平台上載兩姊妹兒時照片作祝賀。父親木村拓哉就貼上啫喱蛋糕照片，簡單寫上「happy birthday!!」。

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