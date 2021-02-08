【毒品害人】22歲少女沉淪冰毒6年迷途知返　自揭後遺症變「無牙婆」警醒世人

▲ 22歲少女沉淪冰毒6年迷途知返，自揭吸毒後遺症變「無牙婆」。

吸毒害人影響一生！美國一名22歲少女Faith Hill在TikTok上傳影片，自揭沉淪冰毒6年後，毒品對身體所造成的傷害。她在影片公開自己因吸毒而失去的牙齒，呼籲大眾別濫用藥物。

綜合外媒報道，Faith Hill在影片中提到吸食冰毒的6年間一直流浪街頭，反復吸毒亦傷害了身體，體重以驚人速度下降、雙頰凹陷、牙齒腐爛，更失去了幾位好朋友。

我曾賣毒品，帶著槍四處亂跑。

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後來Hill被警方逮捕才醒覺自己走了歪路，覺得自己「醜陋」、「可悲」，甚至一度嘗試輕生。

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但經過8次戒毒治療，她終在去年7月成功戒毒。

雖然戒毒成功，但對身體的傷害已無法逆轉。Hill的牙齒已被侵蝕，牙醫需將她所有牙齒剝除，並為她特製假牙。

我以為我有好好保護牙齒，但其實沒有。牙齒開始腐爛和脫落，無法保存，只能剝走所有牙齒。

在等待假牙製成時的2個月，她感到特別痛苦：

那段時間很痛苦，我不漂亮，覺得很恐怖。

去年12月她終於取得假牙，並決定製作關於假牙的影片，向世界展示戴假牙的人也可以很美，後來更分享自己的戒毒故事，希望以此警世。

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其中一條影片中Hill更大方地除下假牙並微笑表示：「沒有牙齒，我的笑容就像一個空洞，嘴裏什麼都沒有。」

▲ 大方地除下假牙展示笑容。

她的正能量戒毒故事得到大批網民讚賞，並鼓勵她：「謝謝你的坦承，恭喜恢復健康！」、「恭喜戒毒成功！」

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責任編輯：楊宛茜