【陀槍師姐2021】羅子溢+鄧佩儀催淚合唱　《孤兒仔》勾起8090後集體回憶【有片】

▲ 陀槍師姐2021》內，羅子溢、鄧佩儀等唱《孤兒仔》勾圯不少人的回憶。

TVB劇集《陀槍師姐2021》昨晚（2月5日）播出的第10集內，華Dee（羅子溢飾）與阿盈（鄧佩儀飾）騎單車一幕唯美浪漫，二人分甘同味食「孖條」，道出作為「孤兒仔」成長的傷感。

《陀槍師姐2021》中有「孤兒仔聯盟」，成員有華Dee、阿盈、Hang基（關曜儁飾）與忠少（洪永城飾），4人因同在孤兒仔的環境下成長而惺惺相惜。

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▲ 羅子溢與鄧佩儀分住食「孖條」。（Instagram圖片）

孤兒仔聯盟惺惺相惜

昨晚劇中出現兩次哼唱「誰人會愛我這種孤兒仔～流落到谷底～恐怕我已是個熱戀的後遺～無人前來認領骯髒的身體～」的劇情，先是華Dee載阿盈買孖條食，二人在路上哼起《孤兒仔》。

之後有孤兒仔聯盟在餐廳內剖白身世，4人都各因不同原因而成為孤兒仔：華Dee因10歲家人便賊人所殺；阿盈一出生時媽媽便離去，6年前爸爸去世；Hang基自懂事起已在孤兒院；忠少自幼父母雙亡。

飲酒後，4人便一同圍唱《孤兒仔》，歌詞出奇地與劇情配合，非常催淚。

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《孤兒仔》由陳奕迅卓韻芝主唱

其實《孤兒仔》一曲是2002年作品，陳奕迅與廣播劇虛構人物「苦榮」合唱，當時唱到街知巷聞，是不少80後及90後的回憶。

苦榮一角來自《芝See菇Bi Family》廣播劇，由卓韻芝於2000年起於商台推出，講述苦榮與小苦妹的生活。

而廣播劇中的所有人物都是由卓韻芝一人分飾聲演，故《孤兒仔》中的「苦榮」聲演的部分便是由她所演出。

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同場加映：麥美恩專訪