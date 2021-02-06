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【旅行達人】姜皓文夫妻檔出書介紹馬來西亞　黑仔太太殷寧成檳城旅遊KOL

娛樂 13:32 2021/02/06

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黑仔與殷寧更正籌備寫旅遊書介紹檳城。

愛妻號姜皓文（黑仔）和太太殷寧是馬來西亞檳城的常客，早前更於檳城置業購買面積達5000呎的豪宅。姜皓文夫婦日前更獲「檳城旅遊局」邀請拍攝直播節目，分享檳城的美食和文化。

黑仔說：「因為我和太太都非常喜歡檳城這個地方，希望藉今次介紹，推廣檳城予更多人認識！」除拍節目外，黑仔與殷寧更正籌備寫旅遊書介紹檳城，進一步向旅遊界發展。

而在直播時，黑仔與太太常打情罵俏，殷寧更大考黑仔的記憶力。原來，她一直對檳城的美食和文化都很有研究，更打算出書介紹檳城的景點、美食、情懷。

黑仔笑說：「太太記性真是好好，不單止記得有甚麼好東西食，連價錢都還記得，之前我們返檳城都是她做research，安排好每日帶我去不同地方食好東西，參觀不同景點，最近她還在寫一本檳城的旅遊書。」

網友們對他們介紹的美食都非常支持，留言追問他們介紹的餐廳名字和資料。

此外，二人又分享檳城大熱的姊弟壁畫街。殷寧笑說：「如果沒有在壁畫街拍照，就不算去過檳城呢！」

二人更分享在壁畫街拍照心得：「壁畫街好多人排隊，好多車，檳城天氣又熱，最好就夜晚去影相，沒有那麼熱，一大班人任擺pose！」

黑仔說：「檳城實在有太多美食，今次直播只分享到一小部份，在這個去不到旅行的時候，給點刺激大家，望梅止渴！」節目將於2月9日直播最後一集。

撰文 : TOPick柴犬出動

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