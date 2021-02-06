  • 25°C
香港時間 : 2021206日 (週六) 15:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鯁喉危機】港媽提子不切半原粒供6個月大BB食　網民轟認叻不顧安全︰我唔會博

兒童健康 14:30 2021/02/06

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

一名港媽以懶惰為由，不將提子切半，就原粒讓6個月大的BB進食。

兒童食提子鯁喉亡的意外時有發生，家長要注意餵食提子的安全方法。近日有網民投稿至社交媒體，分享一名港媽以懶惰為由，不將提子切半，就原粒讓6個月大的BB進食，更指「BB好叻全粒食都無問題」。她的行為引來網民熱議，批評她為了認叻不顧孩子安全。

 6個月大BB食全粒提子及車厘茄

該名網民近日投稿至Facebook專頁「生仔要考牌系列」，直指「有時唔係好明啲媽媽想認叻可以去到幾盡」。他表示在社交媒體看到一名港媽發出的帖文，感覺她湊小朋友很用心，不過追看她以前的帖文後發現︰

佢用錯曬嘅姿勢咁攞鉸剪、筷子又當做到；有一篇直頭寫佢個仔喺6個月大開始BLW就食原粒提子……嚇到我個心離一離。

港媽由BB 6個月大起，已給他吃全粒提子及車厘茄。（「生仔要考牌系列」fb專頁圖片）

網民稱「好難想像同佢同一個媽媽谷會有幾恐怖」，並附上該名港媽的帖文截圖。港媽於帖文透露實行BLW（Baby Led Weaning）嬰兒主導式斷奶，由BB 6個月大開始進食固體食物起，已給BB吃全粒提子及車厘茄，又寫道︰

好多媽媽會切開一半或去皮先俾（BB食），我從來無咁做，太懶，但BB又好叻全粒食都無問題。

網民︰食到唔等於安全

投稿引起網民討論，一面倒抨擊港媽的行為太危險，留言「我唔會博」、「食到唔等於安全」、「哽親要識點救，原粒食係好危險嘅事」、「仲話因為自己太懶，佢仔生存到今日都真係要感謝冇出事」。

不少網民有感她只為了認叻，表示「食到全粒提子有咩咁叻」，「好多媽媽都鍾意拎個小朋友去認叻，都唔知有咩好威」。點擊睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
    +6
    +5

切提子正確方法

小朋友鯁喉有機會致命，當中進食圓形食物要特別小心，包括提子，家長要為孩子切好提子，可點擊圖片了解切提子正確方法︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映︰嬰兒黃金急救4分鐘　香港紅十字會教嬰兒心肺復甦法

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【奪命鯁喉】2歲男童食無核提子鯁喉亡 外婆試圖挖出異物失敗感悲痛：就快過年了
20:00 2021/01/29
【奪命鯁喉】2歲男童食無核提子鯁喉亡 外婆試圖挖出異物失敗感悲痛：就快過年了
【奪命鯁喉】16個月大BB食提子缺氧20分鐘腦損傷　日本媽媽內疚一生曾考慮自殺
17:48 2020/11/04
【奪命鯁喉】16個月大BB食提子缺氧20分鐘腦損傷　日本媽媽內疚一生曾考慮自殺
【奪命鯁喉】兒童食圓形食物潛在鯁喉危機　超級奶爸何基佑分享正確切提子3大方法
16:43 2020/09/10
【奪命鯁喉】兒童食圓形食物潛在鯁喉危機　超級奶爸何基佑分享正確切提子3大方法
兒童健康 家居意外 網絡熱話 家庭教育 家庭關係

最高瀏覽

【阿姨變繼母】妻病逝單親爸擬再娶失婚姨仔　子女難接受︰仲有無道德
11:06 2021/02/05
【阿姨變繼母】妻病逝單親爸擬再娶失婚姨仔　子女難接受︰仲有無道德
【陀槍師姐2021】陳豪成TVB吸金王疫巿搬大屋　陳茵媺為愛巢裝修豪宅曝光【多圖】
16:00 2021/02/04
【陀槍師姐2021】陳豪成TVB吸金王疫巿搬大屋　陳茵媺為愛巢裝修豪宅曝光【多圖】
【女人當自強】陳自瑤揭曉有何大事公布　 Yoyo：這是我其中一個目標
19:40 2021/02/05
【女人當自強】陳自瑤揭曉有何大事公布　 Yoyo：這是我其中一個目標