【鯁喉危機】港媽提子不切半原粒供6個月大BB食　網民轟認叻不顧安全︰我唔會博

▲ 一名港媽以懶惰為由，不將提子切半，就原粒讓6個月大的BB進食。

兒童食提子鯁喉亡的意外時有發生，家長要注意餵食提子的安全方法。近日有網民投稿至社交媒體，分享一名港媽以懶惰為由，不將提子切半，就原粒讓6個月大的BB進食，更指「BB好叻全粒食都無問題」。她的行為引來網民熱議，批評她為了認叻不顧孩子安全。

6個月大BB食全粒提子及車厘茄

該名網民近日投稿至Facebook專頁「生仔要考牌系列」，直指「有時唔係好明啲媽媽想認叻可以去到幾盡」。他表示在社交媒體看到一名港媽發出的帖文，感覺她湊小朋友很用心，不過追看她以前的帖文後發現︰

佢用錯曬嘅姿勢咁攞鉸剪、筷子又當做到；有一篇直頭寫佢個仔喺6個月大開始BLW就食原粒提子……嚇到我個心離一離。

▲ 港媽由BB 6個月大起，已給他吃全粒提子及車厘茄。（「生仔要考牌系列」fb專頁圖片）

網民稱「好難想像同佢同一個媽媽谷會有幾恐怖」，並附上該名港媽的帖文截圖。港媽於帖文透露實行BLW（Baby Led Weaning）嬰兒主導式斷奶，由BB 6個月大開始進食固體食物起，已給BB吃全粒提子及車厘茄，又寫道︰

好多媽媽會切開一半或去皮先俾（BB食），我從來無咁做，太懶，但BB又好叻全粒食都無問題。

網民︰食到唔等於安全

投稿引起網民討論，一面倒抨擊港媽的行為太危險，留言「我唔會博」、「食到唔等於安全」、「哽親要識點救，原粒食係好危險嘅事」、「仲話因為自己太懶，佢仔生存到今日都真係要感謝冇出事」。

不少網民有感她只為了認叻，表示「食到全粒提子有咩咁叻」，「好多媽媽都鍾意拎個小朋友去認叻，都唔知有咩好威」。點擊睇更多網民意見︰

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切提子正確方法

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責任編輯︰王明芳