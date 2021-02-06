【生命鬥士】因爸爸感染新冠肺炎致急性脊髓炎 4歲女童勇抗病魔9個月終出院

▲ Stella已經康復出院。

新冠肺炎疫情至今一年多，墨西哥一名4歲女童去年與爸爸染疫，爸爸其後不幸離世，女童更因肺炎病毒導致急性脊髓炎，與病魔搏鬥了9個月後，日前終於在醫護人員的歡送下出院，雖然保住了性命惟下肢功能受損不良於行。

綜合美國傳媒報道，4歲女童Stella Martin，她的爸爸去年4年確診新冠肺炎並死亡。本來患有哮喘病的Stella，在爸爸感染新冠肺炎後出現背脊劇痛的情況，求醫後證實也感染新冠肺炎，而且病毒更入侵脊髓導致急性脊髓炎，Stella其後更陷入昏迷，數個星期後才甦醒。

Stella的媽媽Yazzie形容，Stella是個非常堅強的女孩，即使不停與病魔戰鬥，臉上總掛著微笑。Yazzie表示，相信Stella是因為爸爸才感染了新冠肺炎，由於疫情不能探訪，Stella留院期間曾經發高燒，情況更一度轉差，為了鼓勵及安慰女兒，她和家人每日與女兒打4至5次視像通話。

她更指，那段時間經歷了丈夫因新冠肺炎死亡及自己的爸爸離世，女兒又入住醫院，但她沒有時間傷心，因為她知道要陪伴女兒打贏這場仗，還要照顧家中的9歲長女。

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當地的醫護人員十分愛錫Stella，形容她是個「人見人愛」的小女孩。Stella在新墨西哥大學醫院兒科重症監護病房度過了5個月，去年10月轉到UNM的Carrie Tingley兒童醫院治療，今年1月終於康復出院。

Stella現時已經回到家中生活，媽媽Yazzie形容，「她喜歡和我坐在同一張床上，走進客廳，坐在沙發上。她喜歡回家。」雖然保住了生命，但脊髓炎影響了Stella的下肢運動功能，令Stella不良於行，出入仍需要用輔助架走路。媽媽表示會繼續和女兒奮鬥直至完全康復。

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責任編輯：王明芳