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【警員猝死】37歲休班男警於警總摺床上昏迷死亡 　灣仔警區重案組接手調查

社會 14:23 2021/02/06

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灣仔軍器廠街警察總部一名37男子昏迷後當場死亡。

灣仔軍器廠街警察總部一名37男子昏迷後當場死亡。警方表示，今早（6日）9時04分接獲報案指，一名男子在灣仔警察總部2樓辦公室昏迷不醒，身旁有嘔吐物，救護員5分鐘後到場為其進行急救，至9時15分證實死亡，案件由灣仔警區重案組接手調查。詳情即看：【下一頁】

警方表示，早上接獲總區重案組辦公室一名督察報案指，今早約8時45返回辦公室期間，看到辦公室的房間虛掩，開門後見到一名駐守港島總區刑事總部重案組3A組的37歲姓許的男警，於辦公室裏面一張臨時摺床上昏迷不醒，身旁有嘔吐物，其後報警；男警當時正值休班期間。

他引述報案人指，死者當時呈仰臥狀態，頭部向側邊60度，地下有嘔吐物。根據死者背部有屍斑顯示，離世時間大約為凌晨四時多，惟實際死因及死亡時間仍有待進一步檢驗。

同場加映，高血壓增加患心血管疾病風險，即看:

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記者：郭詩詩

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