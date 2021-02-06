【年宵花市】15個年花銷售點今日「開鑼」　開放時間朝9晚12

▲ 15個年花銷售點今日「開鑼」。（黃建輝攝）

政府年宵市場今年將改為15個年花銷售點，由今日（6日）至2月11日（年三十）期間開放。政府將嚴格執行防疫抗疫措施，各銷售點會應用科技監察進出人流並控制場內人數，避免聚眾風險，方便市民有序入場，其中在維園的年宵市場，早上九時起開放，市民入場前要量體溫。此外，當局在入口設紅外線感應器監察入場人數，如顯示綠燈代表人流較少，無須取票進場；黃色代表人流增多，市民須取票輪候進場；紅色代表場內及輪候人數眾多，輪候時間會比較長。

15個年花銷售點如下：

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即睇年花銷售點開放安排：

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就記者今早所見，到維園逛花市的人流不多，連同維園，各個年花銷售點每日都在約下午1時30分和傍晚6時30分暫停開放一小時作場內清潔消毒。

即睇市民逛花市情況：

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為減低年花銷售活動的風險，各銷售點將嚴格執行一系列防疫抗疫措施。攤檔經營者和員工必須於銷售點開放前48小時內進行病毒檢測，並於進入銷售點前出示或提交陰性檢測記錄，方可開始營業。食環署會為攤檔經營者和員工提供一次性免費病毒檢測服務，並已安排檢測承辦商向他們派發樣本瓶以收集深喉唾液樣本。

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責任編輯：郭詩詩