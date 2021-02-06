【新冠肺炎】今日新增19宗確診個案　6宗源頭不明

▲ 今日新增19宗確診個案。

本地新冠肺炎疫情持續，今日（6日）新增19宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，16宗屬本地個案。本地個案之中，6宗源頭未明，其餘10宗與早前個案有關，累計10,609宗病例。今日疫情記者會，衞生署衞生防護中心新任總監林文健醫生首次出席，並由衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新疫情。

林文健表示，由於本地疫情仍然反覆未定，社區傳播鏈存在，政府加強防疫措施，今日起全港所有地區，如果有住宅，包括商住大廈，新增一宗或以上個案，顯示有傳播風險，將大廈納入強制檢測。如果工作場所出現2宗或以上個案會納入強檢，盡早截斷傳播鏈，包括建築地盤屬於高風險的群組，包括機場三跑道填海工地。

首對三跑道填海工地，3206、3303的分判商都有確診個案，已要求與工程合約的工地工作人員進行強檢，1月31日已暫定受影響工程14日，另外在機場島上的工地人員已完成檢測。2月9日起在機場三跑道工程地盤的工作人員要有陰性檢測，才可以開始工作，同時在船上會核查工作人員的陰性結果；機管局亦要求三跑道的工作人員每兩周須接受檢測。

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元朗富來花園、馬鞍山恆安邨恆江樓昨日被列為指明「受限區域」，當中有逾千人檢測，沒有發現新確診個案。詳情即看：【下一頁】

另外，澳門今早下午已接收10萬劑國藥疫苗，料農曆新年前後開展接種計劃。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩