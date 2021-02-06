【強制檢測】全港住宅及商住大廈若新增一宗或以上確診　須納強制檢測

▲ 政府進一步收緊強制檢測大廈的準則。

本港新冠肺炎疫情未止，今日（6日）新增19宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，16宗屬本地個案。本地個案之中，6宗源頭未明，其餘10宗與早前個案有關，累計10,609宗病例。今日疫情記者會，衞生署衞生防護中心新任總監林文健醫生首次出席，並由衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新疫情。

林文健表示，由於本地疫情仍然反覆未定，社區傳播鏈存在，政府加強防疫措施，今日起全港所有地區，如果有住宅，包括商住大廈，新增一宗或以上個案，顯示有傳播風險，將大廈納入強制檢測。

▲ 一名不明源頭個案居於紅磡得利閣。（陳永康攝)

他表示之前是要求大廈有不明源頭才強檢，不過現時收緊政策，即使確診大廈患者屬於有源頭，仍要強制檢測。疫情中不明源頭比例仍逾3成，在反覆情況下，個案也有起伏，此時是關鍵時刻，不採取強烈措施壓抑疫情，不論是否不明源頭都要強制檢測。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，6宗不明源頭包括退休人士、學生及老師。

涉及不明源頭個案居住大廈:

粉嶺馬屎埔西村

紅磡長樂大廈

紅磡高山道得利閣

上海街文華閣

英皇道惠利大廈

屯門富泰邨美泰閣

封區檢測情況即看:

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記者：伍瑋瑋