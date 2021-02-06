【素顏前後】女星素顏照前後對比　佘詩曼+李佳芯+鄧麗欣「零添加女神」【多圖】

▲ 一文即睇8大女星素顏照。

鏡頭前的女明星總是光鮮亮麗，又為了以最完美的狀態視人，或配合活動拍攝需要，經常以全妝或濃妝示人。不過，有女星堅守工作以外只化淡妝或素顏，更不吝嗇在網上大方公開素顏照，令網民驚訝有些女星不論化妝或素顏都是女神！

以下挑出8位不止上鏡漂亮，但素顏也絕不輸蝕的女星，看看有沒有你心目中的女神啦！

▲ 佘詩曼素顏。（網上圖片）

1. 佘詩曼

阿佘現年45歲，但素顏照絕不比少女差，她更不時在社交網貼出素顏照，完全是凍齡有道。而她也擅長自然不造作的Pose，少女味極濃。

2019年，佘詩曼因在外出用餐時被粉絲捕獲要求合照，而對方是一名內地網紅，並使用美顏相機合照。但由於相機中的濾鏡太強，令佘詩曼五官變形似蛇精，但她仍大方微笑在鏡頭前慢慢離開。

2. 湯洛雯

湯洛雯一向有名叫「靚湯」，出身明星家庭的她家族基因優秀，位位都是靚仔靚女。湯洛雯現年33歲，經選港姐入行，雖然未有當選，但顏值在同屆港姐中可說是非常突出。而且她也熱愛拍照，更喜歡獨角獸，少女心爆棚，又有與馬國明的愛情滋潤，難怪一向都咁靚！

【女人當自強】陳自瑤拍YouTube罕談女兒 不提婚變傳聞保持正能量向前行【有片】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

3. 謝嘉怡

2020年港姐冠軍謝嘉怡現年25歲，是香港及蘇格蘭的混血兒，先天優勢下五官精緻，在港姐中亦成功脫穎而出。謝嘉怡曾透露回港前完全未接觸過化妝，即使現時也只學會使用遮瑕及粉底液，與朋友外出她也會選擇素顏，青春果然就是任性。

4. 李佳芯

李佳芯又名Ali BB，是不少人心中的女神，氣質清麗脫俗，即使出活動拍攝也以較淡妝示人。Ali更熱愛行山做戶外運動，不時在社交平台分享素顏靚相，雖已是視后，但行為貼地，獲得不少人喜愛。

▲ 李佳芯素顏。（網上圖片）

【明星扮靚】黎姿日飲8杯水去水腫要 靚媽Gigi分享4個飲水正確方法

5. 鄧麗欣

鄧麗欣出身自《Yes!》雜誌的校花校草選舉，並當選冠軍後入行，先是女子組合Cookies的成員，後作個人歌手及演員的方向發展。去年底，她參與ViuTV劇集《男排女將》飾演排球教練家瑜，劇中常以超清淡妝容現身，加上簡約的衣服，完全看不出已37歲，仍然是觀眾心中的Stephy女神。

6. 蔡卓妍

現年38歲的阿Sa早於2000年已與阿嬌以組合Twins出道，當年只有18歲的她青春無敵，亦憑活潑可愛形象爆紅。雖然已過去20年，但阿Sa仍有一臉童顏，保養得宜的她早前就貼出一張出浴照，即使是剛洗澡完未吹頭的自拍，也展現出素顏下的超好皮膚。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

7. 陳自瑤

靚媽陳自瑤2021年的話題熱度高企，她早前就因貼出學生時代的照片獲讚零變化。近日她開了個人頻道做YouTuber，大方分享保養心得是我靠「心態」，她一直保持樂觀心態、少女心，與以前的自己沒有太大差別。她又分享金句：「想要保持後生，就永遠要覺得自己好後生。」

【明星扮靚】迎來51歲生日纖瘦身型多年不變 郭可盈靠5大凍齡秘方成美魔女

8. 賴慰玲

靚媽組還有34歲的賴慰玲，早前她就憑在《反黑路人甲》的她演技奪得「最佳女配角」獎。事業以外，她就以家庭生活為重，不時帶仔仔外出玩樂，而在與仔仔外出的照片中，也不難發現她常以素顏示人，保養得非常好。

同場加映：鄧麗欣專訪