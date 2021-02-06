【新冠肺炎】葵涌醫院一名病人服務助理列密切接觸者　最後上班日為2月4日

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（陳永康攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（6日）新增19宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，16宗屬本地個案。本地個案之中，6宗源頭未明，其餘10宗與早前個案有關，累計10,609宗病例。今日疫情記者會，衞生署衞生防護中心新任總監林文健醫生首次出席，並由衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新疫情。

何婉霞指出，早前一名威爾斯親王醫院一名深切治療部辦公室文員確診，其一名家人在葵涌醫院專科門診的兒童及青少年精神科中心擔任病人服務助理，被列為密切接觸者，正接受檢疫；該名病人服務助理主要負責處理文書和協助病人輪候的工作，工作期間有佩戴外科口罩，最後上班日期為本周四。

何婉霞指，葵涌醫院感染控制組會根據最新病毒檢測結果進行接觸追蹤和調查，亦會與衞生防護中心緊密溝通，適時作出公布。

另外，截至今日上午9時，過去24小時共有78名確診病人出院，至今共有9,828名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用674間負壓病房，合共1,233張負壓病床，現時共有554名確診病人分別於24間公立醫院及社區治療設施留醫，其中24人情況危殆，23人情況嚴重，其餘498人情況穩定。

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記者：郭詩詩