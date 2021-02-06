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【盡善盡孝】孝順4兄弟爭相贍養9旬媽媽 哥哥提早到弟弟家中「搶走」媽媽回家照顧

親子 18:53 2021/02/06

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孝順4兄弟爭相照顧9旬媽媽

不少老人家被當「人球」，子女均不願照顧。內地卻有4兄弟非常孝順，原本兄弟4人輪流照顧9旬的母親兩個月，其中一個兄長竟偷偷地到弟弟家，提早接走媽媽回自己家住，弟弟氣憤不已上門理論。4兄弟為照顧媽媽而有爭吵，他們的媽媽卻感到非常幸福。

綜合內地傳媒報道，河南駐馬店市李姓家庭的孝順4兄弟，自從父母數年前離世後，4人都想贍養已年屆9旬的媽媽終老，後來達成共識，約定每個人輪流照顧兩個月，媽媽先到長子家居住兩個月，再到二兒子家中居住兩個月，如此類推。

不過，9旬母親早前生病住院，出院後到四弟家住了10多日，卻被三哥三嫂偷偷接走到自己家中照顧。四弟發現媽媽不在自己家中後，直接沖到三哥家理論，從拍攝到的影片可見，四弟趕到三哥家稱，對住媽媽表示「嫂子又不吭一聲把你接回來了」，其後又質問三嫂「你咋又不吭氣來接回來了？」三嫂則笑著回應指「這幾天暖和把她接回來」。

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至於母親面對兒子與媳婦的爭吵則顯得非常開心，她默默地坐在一旁，臉上露出非常燦爛的笑容。4個兒子如此孝順，令不少網民表示非常羨慕，指從媽媽燦爛的笑容，已經知道她十分幸福。

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責任編輯：王明芳

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