【食用安全】美國國會調查指多個知名嬰兒食品重金屬過高　含砷鉛鎘水銀或損嬰兒腦部發育

▲ 美國國會調查揭嘉寶等知名嬰兒食品重金屬過高。

美國國會一個調查發現，美國當地售賣的多款嬰兒食品的產品重金屬含量超標，其中包括知名品牌：雀巢旗下嘉寶、Nurture旗下Happy Baby、Beech-Nut、海恩富集團旗下Earth's Best Organic等。報告指出，產品含有砷、鉛、鎘、水銀等重金屬，或損嬰兒腦部發育。

據《CNN》、《Dailymail》報道，美國眾議院經濟和消費者政策小組委員會要求7間公司提供各自嬰兒食品內部數據，其中4間公司配合、3間公司拒絕配合，拒絕的配合的公司包括沃爾瑪、金寶湯公司及Sprout Organic Foods。

結果發現，提供數據的4間公司旗下嬰兒食品的重金屬含量，高於FDA及美國環境保護局對「瓶裝水」重金屬含量的上限，產品包括米糊、番薯泥、果汁或泡芙等，公司並允許重金屬含量達危險等級的產品繼續販售。

Nurture旗下Happy Baby

報告指，Nurture旗下Happy Baby產品，經檢測的產品中，有超過25%產品含逾100ppb，其中蘋果及西蘭花泡芙含180ppb砷。報告指出，Nurture是唯一一間有定期做砷含量檢測，但即使檢測證實產品含危險等級的砷，相關公司仍然繼續銷售相關產品。

Beech-Nut

報告指，Beech-Nut會使用含913.4ppb砷的原材料，來解決食品鬆軟度的問題。另外，該公司又使用含高鉛成份的材料，當中肉桂的鉛含量為886.9ppb。同時，該公司不會檢測水銀含量。

海恩富集團旗下Earth's Best Organic

報告指，Earth's Best Organic只會檢測材料，而不會定期檢測製成品的金屬含量。美國國會是次調查，發現經過檢測的成品中含有129ppb砷。該公司會使用含352ppb鉛的材料，亦使用14款含超過100ppb鎘的原材料。同時，該公司不會檢測水銀含量。

雀巢旗下嘉寶Gerber

報告指，嘉寶沒有提供原材料的砷含量檢測報告，不過常規的米糊測試結果發現，嘉寶經常使用含超過90ppb砷的米糊。據提交給國會的測試報告，嘉寶只檢測了紅蘿蔔、蕃薯、濃縮檸檬汁，而這些蕃薯及果汁的結果，都證明公司有採用含鉛的原材料。

超過83%的濃縮果汁的測試結果顯示含超過1ppb鉛，超過美國《消費者報告》建議上限。

重金屬食品危害嬰兒健康

砷、鉛、鎘、水銀等重金屬與癌症、慢性疾病和神經毒性作用有關，可對嬰兒大腦的發育造成破壞。

委員會指，調查結果顯示應對嬰兒食品定更嚴格規範，如修改FDA的重金屬含量標準，並強制要求嬰兒食品必須通過重金屬檢測。FDA發言人稱正審視報告，並解釋有毒元素或經土壤、水份和空氣滲入食物，無法完全剔除，只能盡量減低食品中有毒物質。

涉事公司作出回應：

Happy Baby表示對報告感到失望，指報告未明確指出很多食物都含有微量金屬和礦物質。而且公司不出售未經嚴格測試的任何產品，出售的產品污染物範圍均未超出FDA規定。

Earth's Best Organic指報告引用了過時數據，品牌指去年與FDA會面後，已從產品去除糙米，更改了其他成分並擴大了製成品的檢測範圍。

Beech-Nut表示向父母保證其嬰兒食品「安全又有營養」，指公司在35年前已建立重金屬測試標準，確保材料符合嚴格的質量標準。

嘉寶指，所有食品均符合安全和質量標準，不僅在美國，而且在全世界都達到最嚴格的標準。在無設定標準的地方，都有按最新食品安全指南來製定自己的嚴格標準。

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責任編輯：楊宛茜