【變種病毒】再檢出3宗輸入個案帶「N501Y」變種病毒基因

▲ (陳永康攝)

本地新冠肺炎疫情持續，今日（6日）新增19宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，16宗屬本地個案。本地個案之中，6宗源頭未明，其餘10宗與早前個案有關，累計10,609宗病例。3宗輸入個案的患者，分別由南非、巴基斯坦、菲律賓抵港；同時衞生防護中心亦再發現早前4宗輸入個案，帶有「N501Y」變種病毒基因。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，衞生防護中心再發現早前4宗輸入個案，帶有「N501Y」變種病毒基因，確定為屬英國變種新病毒，其中3宗屬同一家庭為是英格蘭抵港；另有一宗由瑞士抵港的輸入個案，累計至今已至少檢出22宗輸入個案帶有英國變種新病毒。此外，另有一宗輸入個案帶有「N501Y」變種病毒基因，確定為屬巴西變種新病毒。

今日再新增有3宗早前輸入個案，帶有「N501Y」變種病毒基因，分別由加拿大、南非及巴基斯坦抵港，而今仍有6宗帶有「N501Y」變種病毒基因的輸入個案仍未能確定。

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記者：郭詩詩