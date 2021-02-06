【婚前協議】男子娶有錢獨生女友　難頂準外父開3大條件︰第一個孩子跟母姓

▲ 台灣一名男網民與有錢的獨生女友結婚，可是準外父提出3大條件，包括第一個孩子跟母姓。

結婚雖說是兩個人的事，但始終牽涉兩個家庭，還是要與家人好好商量婚事。台灣一名男網民與有錢的獨生女友結婚，可是準外父卻要求他簽婚前協議，當中提出3大條件，包括第一個孩子跟母姓，他有感傷害了自尊，猶豫簽不簽婚前協議。

該名男網民今日（6日）凌晨於facebook群組「爆怨公社」發帖，表示女友是家境優越的獨生女，國立大學畢業，現在是公務員。他打算與女友結婚，女家表明不要聘禮，並已預備兩個樓房給女兒作嫁妝，一個是位於台北中正區的三房兩廳單位，連一車位，另一個則在桃園藝文區的四房兩廳單位，連雙車位，兩個單位已過戶至女友名下。

婚前協議提出3大條件

除了送樓外，還有大量股票，都是女友出生後收到的利是，女友爸爸以女兒之名開戶購買。二人結婚前，準外父向男網民提出以下3大條件︰

條件1︰婚後第一個孩子由戶政抽籤決定，若抽得母姓，男方不得有議。第二個孩子可隨父姓，若立場調換第二個孩子須隨母姓。

條件2︰逢年過節各回各家。

條件3︰婚後不與父母同住，女方家可出頭款（首期）購屋，貸款由男方支付。

簽下女家安心惟損自尊

男網民透露自己也是國立大學畢業，年薪破百萬台幣，無房但有車，出生小康家庭，有兄姊各一。他對準外父的要求感到很苦惱︰

這婚前協議簽不簽？頗猶豫！

他讚賞女友溫柔、善良、聰明及漂亮，表示很愛她，而女方父母亦和藹明理，出身書香門第。他知道女家提出的條件不苛刻，甚至沒有不簽的理由，只是︰

簽下去是給她父母的一種安心，在法律上多了一重保障，但對我不也是一種自尊與信任上的凌遲嗎？

網民紛紛提出意見，認為男網民遇上絕世好女友，女家條件優厚，應該把握機會。而且女友是獨生女，女家才提出「子跟母姓」，又不是所有孩子都要跟母姓。另一方面，有網民有感這如同入贅，要了解男家父母是否同意及接受。點撃看更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳