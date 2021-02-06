【封區檢測】連續第7晚封區涉土瓜灣華發大廈、屯門黃金海岸二期第9座　料2月7日早上7時解封【不斷更新】

▲ 土瓜灣華發大廈、屯門黃金海岸二期第9座封區檢測。

本港疫情未止，今日（6日）新增19宗確診個案包括6宗不明源頭。政府2月6日晚上再發出限制與檢測宣告，將土瓜灣馬坑涌道4-6號華發大廈、屯門黃金海岸二期第9座列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在2月7日上午約7時左右完成行動。

【20:30】

屯門黃金海岸二期第9座列作「受限區域」，政府目標是在2月7日上午約7時左右完成行動。

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土瓜灣馬坑涌道4-6號華發大廈列作「受限區域」，政府目標是在2月7日上午約7時左右完成行動。

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全港住宅及商住大廈若新增一宗或以上確診，須納強制檢測，衞生防護中心總監林文健稱現時屬疫情關鍵時刻。詳情即看:【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組