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【封區檢測】連續第7晚封區涉土瓜灣華發大廈、屯門黃金海岸二期第9座　逾480人接受檢測零確診【不斷更新】

社會 10:20 2021/02/07

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土瓜灣華發大廈、屯門黃金海岸二期第9座封區檢測。

本港新冠肺炎疫情未止，政府昨晚（6日）再發出限制與檢測宣告，將土瓜灣馬坑涌道4-6號華發大廈、屯門黃金海岸二期第9座列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

2月7日

【10:20】

政府指，屯門指明「受限區域」執法行動，於上午約10時15分完成，未發現有人未進行強制檢測。政府希望沒有應門的十多戶居民，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查。

【09:35】

政府指，土瓜灣指明「受限區域」執法行動，於上午約9時30分完成，未發現有人未進行強制檢測。政府亦希望沒有應門的十多戶居民，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查。

【07:15】

政府表示，土瓜灣指定「受限區域」截至今日凌晨零時，307名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案，亦派員到訪135戶，當中14戶在過程中沒人應門，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

另外，屯門指定「受限區域」截至今日凌晨2時，約175名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案，亦派員到訪88戶，當中17戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

2月6日

【22:00】

土瓜灣華發大廈居民接受檢測情況：

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【20:30】

屯門黃金海岸二期第9座列作「受限區域」，政府目標是在2月7日上午約7時左右完成行動。

【20:00】

土瓜灣馬坑涌道4-6號華發大廈列作「受限區域」，政府目標是在2月7日上午約7時左右完成行動。

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全港住宅及商住大廈若新增一宗或以上確診，須納強制檢測，衞生防護中心總監林文健稱現時屬疫情關鍵時刻。詳情即看:【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組

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