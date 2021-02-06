【確診大廈】九龍城及元朗區各錄4宗確診 嘉湖山莊7期佔3宗
社會 18:27 2021/02/06
本地新冠肺炎疫情持續，今日（6日）新增19宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，16宗屬本地個案。本地個案之中，6宗源頭未明，其餘10宗與早前個案有關，累計10,609宗病例，另有20多宗初步確診個案。
政府今日宣布，全港住宅及商住大廈若新增一宗或以上確診，須納強制檢測。詳情即看：【下一頁】
衞生防護中心今日交代患者住址，天水圍嘉湖山莊錄3宗確診，鰂魚涌惠利大廈也錄兩宗確診。
九龍城區：
- 土瓜灣華發大廈
- 土瓜灣馬頭圍邨玫瑰樓
- 紅磡必嘉街長樂大廈
- 紅磡得利閣
紅磡得利閣今日錄得一宗確診：
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東區：
- 鰂魚涌惠利大廈
元朗區：
- 天水圍嘉湖山莊7期-景湖居12座
- 天水圍嘉湖山莊7期-景湖居1座
- 天水圍嘉湖山莊7期-景湖居12座
- 元朗文惠苑
屯門區：
- 屯門富泰邨美泰樓
大埔：
- 大埔大元邨泰怡樓
北區:
- 粉嶺馬屎埔西村
灣仔區：
- 灣仔華麗銅鑼灣酒店
油尖旺區：
- 旺角上海街文華閣
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責任編輯：郭詩詩