【確診大廈】九龍城及元朗區各錄4宗確診　嘉湖山莊7期佔3宗

▲ 紅磡得利閣有確診個案。（陳永康攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（6日）新增19宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，16宗屬本地個案。本地個案之中，6宗源頭未明，其餘10宗與早前個案有關，累計10,609宗病例，另有20多宗初步確診個案。

政府今日宣布，全港住宅及商住大廈若新增一宗或以上確診，須納強制檢測。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心今日交代患者住址，天水圍嘉湖山莊錄3宗確診，鰂魚涌惠利大廈也錄兩宗確診。

九龍城區：

土瓜灣華發大廈

土瓜灣馬頭圍邨玫瑰樓

紅磡必嘉街長樂大廈

紅磡得利閣

紅磡得利閣今日錄得一宗確診：

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東區：

鰂魚涌惠利大廈

元朗區：

天水圍嘉湖山莊7期-景湖居12座

天水圍嘉湖山莊7期-景湖居1座

天水圍嘉湖山莊7期-景湖居12座

元朗文惠苑

屯門區：

屯門富泰邨美泰樓

大埔：

大埔大元邨泰怡樓

北區:

粉嶺馬屎埔西村

灣仔區：

灣仔華麗銅鑼灣酒店

油尖旺區：

旺角上海街文華閣

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

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責任編輯：郭詩詩