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【確診大廈】九龍城及元朗區各錄4宗確診　嘉湖山莊7期佔3宗

社會 18:27 2021/02/06

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

紅磡得利閣有確診個案。（陳永康攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（6日）新增19宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，16宗屬本地個案。本地個案之中，6宗源頭未明，其餘10宗與早前個案有關，累計10,609宗病例，另有20多宗初步確診個案。

政府今日宣布，全港住宅及商住大廈若新增一宗或以上確診，須納強制檢測。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心今日交代患者住址，天水圍嘉湖山莊錄3宗確診，鰂魚涌惠利大廈也錄兩宗確診。

九龍城區：

  • 土瓜灣華發大廈
  • 土瓜灣馬頭圍邨玫瑰樓
  • 紅磡必嘉街長樂大廈
  • 紅磡得利閣

紅磡得利閣今日錄得一宗確診：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

東區：

  • 鰂魚涌惠利大廈

元朗區：

  • 天水圍嘉湖山莊7期-景湖居12座
  • 天水圍嘉湖山莊7期-景湖居1座
  • 天水圍嘉湖山莊7期-景湖居12座
  • 元朗文惠苑

屯門區：

  • 屯門富泰邨美泰樓

大埔：

  • 大埔大元邨泰怡樓

北區:

  • 粉嶺馬屎埔西村

灣仔區：

  • 灣仔華麗銅鑼灣酒店

油尖旺區：

  • 旺角上海街文華閣

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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