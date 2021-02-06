【新任總監】林文健首次出席記者會稱抗疫關鍵時刻　強調與黃加慶合作無間

▲ 衞生防護中心新任總監林文健首次出席疫情記者會。（陳永康攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（6日）新增19宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，16宗屬本地個案。本地個案之中，6宗源頭未明，其餘10宗與早前個案有關，累計10,609宗病例，另有20多宗初步確診個案。

今日疫情記者會，衞生署衞生防護中心新任總監林文健醫生首次出席，並與衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新疫情。

林文健公布進一步收緊強制檢測大廈的標準，即有一宗確診就要強檢，他形容是疫情關鍵時間，詳情即看：【下一頁】

他表示在農曆新年期間，呼籲市民盡量減少外出，避免群體聚集、社交接觸或外出用膳。

林文健調任衞生防護中心總監大概一星期後，首次出席疫情記者會，被問到將來如何與出任公共衞生服務總監黃加慶分工時，林文健表示很榮幸衞生防護中心工作，形容所有同事都全力以赴抗疫，當中很多人很長時間都沒有休假，他代表部門向他們致以最崇高敬意。

林文健又指出黃加慶出任公共衞生服務總監，主要負責化驗和臨床服務，他形容與對方合作無間。

政府在上月29日公布，原任衞生防護中心總監的黃加慶調任公共衞生服務總監，而原本是衞生署副署長林文健則出任衞生防護中心總監。

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記者：伍瑋瑋