【非洲豬瘟】元朗豬場再有豬隻檢出非洲豬瘟病毒 約590隻豬隻將安排銷毁
社會 21:13 2021/02/06
漁農自然護理署早前檢出元朗一豬場的豬隻樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應後，今日（6日）於同一個豬場內另一豬舍的豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒。
漁護署發言人表示，有關樣本來自元朗黃泥墩同一持牌豬場。漁護署昨日（5日）在該豬場的豬隻銷毀行動的同時，對其他豬舍豬隻進一步檢查時抽取樣本，當中兩個檢測結果為陽性，在諮詢相關國際專家意見後，漁護署將安排銷毁相關豬舍內共約590隻豬隻，並按既定機制向豬隻擁有人作出補償。
發言人指，署方會繼續密切監察場內其他豬舍豬隻健康的情況及進行抽樣檢測，徹底清潔豬場及消毒以控制感染。署方將繼續禁止有關豬場及3公里內其他3個豬場運出任何豬隻，直至另行通知。調查及了解非洲豬瘟病毒源頭的工作亦會繼續進行。
發言人強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無需擔心。今次個案並不影響本地屠房運作及整體活豬供應，其他活豬來源可以填補。
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：郭詩詩