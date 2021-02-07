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【魚毛姐加油】余慕蓮留院覺悶向大姐明訴苦　手腳乏力正接受物理治療

娛樂 10:17 2021/02/07

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「魚毛姐」余慕蓮正接受物理治療。

現年83歲的「魚毛姐」余慕蓮在去年10月底因肺纖維化，於是往伊利沙伯醫院ICU接受治療，情况更一度危殆，醫生要為「魚毛姐」插喉、打強心針用呼吸機幫助呼吸，幸好吉人天相，余慕蓮度過危險期，在去年11月情况已穩定，「魚毛姐」轉往普通病房繼續接受治療。

可是余慕蓮到今留院已3個多月，而且由於未能自行進食，要靠插喉管輸入流質食物和營養素，所以暫時仍未有期出院。

【肺纖維化】余慕蓮病情轉好往九龍醫院治療　魚毛姐拔尿喉藥物改用口服

余慕蓮與「大姐明」林建明份屬老友。

林建明鄧達智等好友陪解悶

余慕蓮好友「大姐明」林建明（大姐明）、鄧達智不時透過視像與魚毛姐」傾偈降悶。

鄧達智表示，余慕蓮由最初講不說話，到現在可以視像，而且說話速度雖然較慢但清晰，而且余慕蓮一直臥床，所以感傷心及激動，鄧達智不斷安慰。

    點擊圖片放大

至於林建明透露，醫院方面在之前只許「魚毛姐」每天講1小時電話，最近批准她每朝早傾兩小時電話以練習說話。以前一向好動的余慕蓮，現在因為要臥床感到苦悶感，甚至曾爆喊訴苦更一度稱想死。

林建明指「魚毛姐」精神不錯，可是不過由於臥床太久致手腳乏力，現正積極接受物理治理，以及練習進食。「大姐明」不時對方打氣，並希望余慕蓮可以在本月內出院回家靜養。

同場加映：陳勉良訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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