【沉重抉擇】媽媽陷入昏迷兒子堅持要搶救 媽媽醒後顫抖寫下17字求死令醫生落淚

▲ 婦人堅持求死，令醫生反思生命抉擇。

當家人徘徊在生命的邊緣，救還是不救，這個難題真的很難選擇。台灣一名長期患病婦人原本已簽下放棄搶救同意書，日前再因呼吸衰竭陷入昏迷，兒子不捨媽媽離開，堅持要醫生插喉搶救。醫生按照婦人兒子的要求搶救，當婦人醒來後看見醫生，卻用顫抖的手寫下17個字「想安樂死」，讓醫生感到非常難過。

台灣胸腔重症醫生蘇一峰2月5日在個人facebook發文感歎生命的難題，「不是絕症，但沒有求生意志，要救嗎？」蘇醫生表示，一名60歲女病患本身有嚴重肺阻塞與氣喘，過去曾經插喉過一次之後成功拔管，但然而這次住院肺炎很喘，但拒絕再次插喉，可身旁照顧的兒子不願意放手，希望媽媽能積極治療活下去。

婦人日前因呼吸衰竭昏迷，她的兒子收回不急救要求，堅持要搶救，醫生立即進行搶救，婦人經過搶救後總算救回一命，並須依靠呼吸器呼吸，暫時沒有生命危險。

婦人醒來後的舉動卻令蘇醫生感到痛心，婦人離開ICU後見到她，立刻顫顫巍巍吃力地用手吃力地寫下17個字——「我喉口很痛，吞水也痛，我要打嗎啡安樂死。」

蘇一峰指出，末期肺病的患者、心臟功能差的患者、年紀大的患者、反覆中風、嚴重失智或肌肉退化的患者以及癌症末期患者等5種病人，一旦插管，很大的可能會一直插到過世為止，「別等插管後才後悔。」

1.末期肺病的患者：譬如嚴重肺纖維化、嚴重肺阻塞、末期肺癌等等的患者，因為肺功能極差，插管之後幾乎沒有成功拔管的可能性，將終生使用呼吸器。

2. 心臟功能差的患者：嚴重心臟衰竭的患者，也常常無法脫離呼吸器，或者脫離沒多久，就馬上失敗重新插管。

3.年紀大的患者：年紀大的患者，因為心肺功能與身體機能衰退，插管之後也常無法拔管。

4. 反覆中風、嚴重失智或肌肉退化的患者：中風與失智症的患者，因為神經嚴重退化導致無法吞嚥與咳痰，導致反覆肺炎，進一步長期臥床肌肉萎縮，只要一發生呼吸衰竭，插管之後便很難拔管。

5. 癌症末期患者：癌症末期患者體力大量衰退，雖然肺功能可能還尚可，但是因為體力與抵抗力大幅下降，插管之後拔管機會極低。

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責任編輯：王明芳