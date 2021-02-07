【封區檢測】陳肇始稱若封區強檢零確診　為重開處所及回復正常生活帶來正面條件

▲ 陳肇始表示，政府至今採取20次圍封強制檢測的行動，在近1.9萬個檢測中，有15宗確診個案。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情持續，食物及衛生局長陳肇始表示，政府至今採取20次圍封強制檢測的行動，在近1.9萬個檢測中，有15宗確診個案，認為若全部強制檢測都是零確診，將對重開處所及市民回復正常生活帶來正面條件。

陳肇始今早（7日）在一個電台節目表示，政府至今採取20次圍封強制檢測的行動，在近1.9萬個檢測中，有15宗確診，認為相比普及社區檢測，確診率並不低。她又指，在疫情開始回落時，政府更要用嚴謹手段清走餘下個案，因此不斷降低強制檢測門檻。此外，由於病毒有潛伏期，部分大廈住戶或須接受兩次強制檢測，政府亦以環境衛生、大廈質素、或污水樣本等輔助工具，以綜合考量及監察情況。

她認為，如果全部強制檢測都是零確診，將對重開處所及市民回復正常生活帶來正面條件。她又指，農曆新年假期是控制疫情的考驗，若市民因為聚會增加導至疫情再爆發，情況是不理想，呼籲市民盡量減少聚會，或在聚會進食後聊天時戴口罩，認為若疫情能再壓下去，希望假期後有條件讓市民回復正常生活。

對於多個地盤曾出現爆發，陳肇始透露，與運房局及機管局商量後，決定將地盤工人納入強制檢測範圍，持有陰性證明的工人才可進入地盤開工，相信未來一周會宣布相關細節。

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責任編輯：陳子謙