【人間有情】社企無懼疫情派賀年物資贈口罩　「銀杏館」義工向露宿者慰問送暖

▲ 本港社企「銀杏館」的義工們向露宿者派發賀年食品及口罩。

農曆新年將至，但疫情重創各行各業致失業率高企，基層生活百上加斤，甚至流落街頭。本港善心社企「銀杏館」繼續向弱勢社群伸出援手，近日有義工向油尖旺區的露宿者派發賀年物資及口罩，送上溫暖的祝福，並希望讓活在艱苦中的人，感受到一點關心。

本港社企「銀杏館」昨（6日）在facebook專頁發文表示，距離農曆年不足一個星期，以往是迎接新年的開心時刻，不過今年疫情肆虐，各行各業受重創，失業率高企，基層活在艱苦是最受打擊的一群。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不少基層曾呼喊「三餐不繼，每日都食不飽」、「再搵唔到工，交唔到租，就要瞓街㗎喇。」故此「銀杏館」堅持派飯幫助基層，而過去一年，來申領「福飯」的人數不斷增加，包括不少露宿者，「有些較幸運後來找到工作、有些找到中途宿舍暫住，但仍有不少繼續流落街頭。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

銀杏館︰讓艱苦中的人感到關心

近日「銀杏館」再發動「愛心行動喜迎春」義工活動向無家者送暖，幾位熱心義工拿著大袋賀年物資包括角仔、笑口棗及抗疫口罩，在油尖旺區內慰問弱勢社群。

疫情之下，街道上行人都不敢行近露宿者，義工卻選擇靠得更近並送上祝福。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

帖文並分享了多張相片，可見有大批角仔、笑口棗和口罩分批包裝好，義工走到橋底、窄巷逐一向多位露宿者送上。

一份真摯的關心與鼓勵，是讓活在艱苦中的人都感受到，社會上是有人真心著意的關心他／她。命運不能頃刻改變，但誰又可料未來命運不可改變？

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰林綺玲