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【通識科改革】楊潤雄稱教授時可一併討論好壞事實　暫無計劃重新建立國民教育科

社會 12:32 2021/02/07

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楊潤雄表示，新通識科教授時可以一併討論事情的好壞處，又指目前為止沒有打算新建立國民教育科。（資料圖片）

高中通識科改革後，三分二內容涉及港區國安法及總體國家安全觀等國情內容。教育局局長楊潤雄表示，新通識科教授時應列出學生應該要知道的事，可以一併討論事情的好壞處，又指目前為止沒有打算新建立國民教育科。

楊潤雄在一個電視節目表示，社會對憲法、基本法、香港憲制地位以及香港與國家關係的認識不足，故此在學校教育聚焦這部分的重點，是教育應有之義，但強調教育不會追求數字上的效果，希望學生透過學習過程更加認識國家，逐步培養一份感情，有責任貢獻國家。

他又指，政府在2012年政府嘗識推行國民教育科，引起社會廣泛討論，事實上一直沒有停止國民教育，認為透過多元方法、不同學科推行效果更自然，較每星期只有一、兩次課堂更好，目前沒有打算新建立國民教育科。

對於有意見認為，新通識科的學習重點集中討論國家發展的好處，楊潤雄指，課時減半有限制，所以列出學生應該要知道的事，又舉例討論兩地法律制度時差異時，可以一併討論各種制度的好處和壞處。他又指，由於新通識科的學習重點被改動會視作為新科目，會加密監察課程，不排除如其他特定科目做視學並檢視教材等。

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記者：陳子謙

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