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【種族襲擊】91歲亞裔老翁被襲吳彥祖懸紅緝兇　男神Daniel：不會容忍此事

娛樂 11:51 2021/02/07

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吳彥祖懸紅緝兇。

於美國出生的男神吳彥祖（Daniel）自從與太太Lisa S.誕下女兒Raven後，決定把生活重心移回美國，除在當地發展電影事業，亦非常關心美國的華人新聞。

加州不時發生種族襲擊，近年更出現多宗專針對亞裔長者的襲擊，早前在加州奧克蘭有名91歲的亞裔老翁在街上無故被一名蒙面人從背後推跌倒在地上，一向關心長者的吳彥祖為此發聲。

【男神爸爸】罕有晒產房照首張全家福曝光　男神吳彥祖賀女兒7歲生日︰你改變了我

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與金大賢合力懸紅緝兇

吳彥祖與曾參演電視劇《LOST》的韓裔男星金大賢（Daniel Dae Kim）於社交網站撰文，表示合作懸紅緝兇，一同懸紅2.5萬美元予提供消息者。

他並撰文指：「雖然上年針對亞裔的仇恨罪行大幅上升，我們的訴求仍然被忽視，這些罪行都被原諒。」

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同時，吳彥祖並重提在1982年於種族主義下被謀殺的Vincent Chin，提醒大眾不要忘記種族問題。

他強調必須幫助這些數以千計遭受無理暴力之苦的受害者，並應表明他不會容忍此事。

同場加映：麥美恩訪問

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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